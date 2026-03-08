Ticiane Pinheiro firma contrato com a Globo para reality no Globoplay

A apresentadora Ticiane Pinheiro, que começou sua carreira na televisão aos 7 anos, está prestes a dar um novo passo em sua trajetória. Recentemente, foi anunciada como a estrela de um novo reality show original do Globoplay, que está em desenvolvimento e foi criado em parceria com ela.

Além desse projeto, Ticiane passa a ser representada pela ViU, uma divisão da Globo que gerencia projetos de marketing de influenciadores digitais. A ViU será responsável pela estratégia comercial da apresentadora em diversas plataformas. A agência, em colaboração com a Sato Rahal, cuidará da concepção e gestão das campanhas publicitárias que envolvem Ticiane.

Formada em Jornalismo e Cinema, Ticiane possui uma trajetória diversificada na televisão. Ela já foi modelo e atriz, e sua ligação com a Globo é longa, tendo participado de programas infantis como “Balão Mágico” e “Angel Road”. Ao longo dos anos, ela se firmou como uma figura popular em atrações como “Programa da Tarde”, “Canta Comigo” e “Hoje em Dia”, programa do qual faz parte desde 2015.

Em relação ao novo projeto, Ticiane expressou sua alegria. “Estou muito feliz em confirmar que estou chegando ao Globoplay para apresentar um reality muito especial. Sempre fui muito bem recebida na Globo e esse retorno é muito significativo pra mim. Estou muito empolgada para começar esse projeto”, afirmou a apresentadora.

Ticiane também tem uma forte conexão com o formato de reality shows, tendo participado de programas como “Simple Life: Mudando de Vida”, “Top Model, o Reality” e “Troca de Esposas”. Essa nova fase na carreira da apresentadora promete fortalecer ainda mais seu vínculo com o público brasileiro.