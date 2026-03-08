Entretenimento

Ticiane Pinheiro firma contrato com a Globo para reality no Globoplay

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Ticiane Pinheiro. Foto: Globo/Estevam Avellar
Ticiane Pinheiro assina com a Globo para apresentar reality no Globoplay

A apresentadora Ticiane Pinheiro, que começou sua carreira na televisão aos 7 anos, está prestes a dar um novo passo em sua trajetória. Recentemente, foi anunciada como a estrela de um novo reality show original do Globoplay, que está em desenvolvimento e foi criado em parceria com ela.

Além desse projeto, Ticiane passa a ser representada pela ViU, uma divisão da Globo que gerencia projetos de marketing de influenciadores digitais. A ViU será responsável pela estratégia comercial da apresentadora em diversas plataformas. A agência, em colaboração com a Sato Rahal, cuidará da concepção e gestão das campanhas publicitárias que envolvem Ticiane.

Formada em Jornalismo e Cinema, Ticiane possui uma trajetória diversificada na televisão. Ela já foi modelo e atriz, e sua ligação com a Globo é longa, tendo participado de programas infantis como “Balão Mágico” e “Angel Road”. Ao longo dos anos, ela se firmou como uma figura popular em atrações como “Programa da Tarde”, “Canta Comigo” e “Hoje em Dia”, programa do qual faz parte desde 2015.

Em relação ao novo projeto, Ticiane expressou sua alegria. “Estou muito feliz em confirmar que estou chegando ao Globoplay para apresentar um reality muito especial. Sempre fui muito bem recebida na Globo e esse retorno é muito significativo pra mim. Estou muito empolgada para começar esse projeto”, afirmou a apresentadora.

Ticiane também tem uma forte conexão com o formato de reality shows, tendo participado de programas como “Simple Life: Mudando de Vida”, “Top Model, o Reality” e “Troca de Esposas”. Essa nova fase na carreira da apresentadora promete fortalecer ainda mais seu vínculo com o público brasileiro.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Estreia do game show Boom!. Foto: Reprodução/Record

‘Boom!’ estreia na Record com 4,4 pontos e perde para ‘Domingo Legal’

5 horas atrás
Fórmula 1 volta à programação da Globo. Foto: Reprodução

Fórmula 1 retorna à Globo e gera aumento na audiência

11 horas atrás
Turnê Três Graças com Belo e Xamã. Foto: Divulgação/Globo

Belo e Xamã apresentam ‘Três Graças’ em especial da Globo

12 horas atrás
Sergio Marone, Letícia Laranja e Murilo Cezar. Foto: Divulgação/Seriella Productions

Record grava ‘Amor em ruínas’ em Carrancas, Minas Gerais

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo