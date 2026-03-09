Tata Werneck e Rainer Cadete voltam em ‘Quem Ama Cuida’

A Globo prepara uma nova novela para o horário nobre, chamada “Quem Ama Cuida”, que estreará em maio e substituirá a atual trama “Três Graças”. A direção será de Amora Mautner, e o texto é assinado por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

Na nova história, Tatá Werneck e Rainer Cadete reprisarão a parceria que fez sucesso em “Terra e Paixão”. Tatá interpretará uma personagem que se torna obsessiva por César, papel de Rainer. Ele será um médico sócio de Rafael, irmão da personagem de Tatá, vivido por João Vitor Silva. Além de sua relação profissional, César é casado com Bia, interpretada por Maria Ribeiro, que só aparecerá na trama a partir do 30º capítulo, permitindo uma pausa maior para Rainer após a novela anterior.

O enredo central girará em torno de Adriana, interpretada por Leticia Colin. Ela é fisioterapeuta e sua vida muda drasticamente quando começa a atender Arthur, um magnata interpretado por Antonio Fagundes. Arthur, cansado de sustentar seus irmãos Pilar e Ulisses, decide que Adriana será sua única herdeira, tomando a decisão de se casar com ela. Porém, logo após o casamento, o milionário será assassinado. Adriana será falsamente acusada do crime e condenada, passando vários anos na prisão. Ao ser libertada, ela estará determinada a se vingar.

Durante esse processo, Adriana contará com a ajuda de Pedro, um advogado idealista vivido por Chay Suede. Entre eles, um romance começará a se desenvolver enquanto tentam esclarecer a injustiça que aconteceu.

O elenco da novela contará ainda com a participação de atores renomados como Isabela Garcia, Nathalia Dill, Tony Ramos, Deborah Evelyn, Tony Tornado, Mariana Ximenes, Rosi Campos, Pedro Alves, Henrique Barreira, Dan Stulbach, Flávia Alessandra, Jeniffer Nascimento, Agatha Moreira, Tatiana Tiburcio, e Mariana Sena. Essa combinação de um elenco talentoso e uma trama intrigante promete atrair a atenção do público.