‘Boom!’ estreia na Record com 4,4 pontos e perde para ‘Domingo Legal’

Estreia do game show Boom!. Foto: Reprodução/Record
Record Lança Game Show ‘Boom!’ Apresentado por Tom Cavalcante

Neste domingo, a Record estreou o game show ‘Boom!’, apresentado por Tom Cavalcante, como parte de sua programação vespertina. O novo programa despertou a curiosidade do público, mas não conseguiu alterar a classificação das emissoras no ranking de audiência, permanecendo na terceira posição.

Na sua estreia, ‘Boom!’ registrou uma audiência de 4,4 pontos. Durante o mesmo horário, o SBT ficou em segundo lugar com 5,6 pontos, enquanto a TV Globo liderou com 10,8 pontos. O programa alcançou um pico de 5 pontos em seu momento mais forte e teve 9% de participação entre os aparelhos de televisão ligados no período de 14h11 às 15h41.

Como Funciona o Jogo

A mecânica do game é baseada em uma série de bombas cenográficas que estão envoltas por fios coloridos, cada um representando uma alternativa. Os participantes não precisam responder diretamente, mas sim eliminar as opções erradas para deixar intacto o fio que leva à resposta correta. caso o jogador identifique uma opção errada, a bomba explode e ele perde o prêmio daquela rodada.

Para sua primeira edição, a Record contou com a presença dos humoristas Whindersson Nunes e Tirullipa, trazendo um toque de celebridade ao programa. ‘Boom!’ é produzido pela Boxfish e conta com a direção de David Feldon, além da direção artística de Cesar Barreto.

As edições do programa são transmitidas aos domingos e também podem ser assistidas na íntegra pelo RecordPlus, o serviço de streaming da emissora.

