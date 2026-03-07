Ticiane Pinheiro e Otaviano Costa competem no ‘Lip Sync’

Neste domingo, o programa “Domingão com Huck” traz novidades para os telespectadores. Durante a edição, o público poderá iniciar a votação para o “Melhores do Ano 2025”, que contará com mudanças significativas na sua dinâmica.

O apresentador Luciano Huck anunciou que a premiação será transmitida ao vivo no dia 29 de março. Uma das principais alterações é que o troféu de Revelação será entregue no programa do dia 22, servindo como uma prévia para o evento principal. Além disso, o número de indicados nas categorias de Revelação, Ator e Atriz de Novelas, e Ator e Atriz Coadjuvante aumentou para cinco.

No palco, os apresentadores Otaviano Costa e Ticiane Pinheiro vão competir na “Batalha do Lip Sync”, um quadro que marca a estreia da temporada 2026. Durante a atração, os participantes precisam realizar performances de dublagem, com suporte de figurino, cenografia e uma equipe de bailarinos, exigindo mais do que apenas talento para encantar o público.

Otaviano expressou, de forma bem-humorada, que subestimou a preparação necessária para essa competição. Já Ticiane revelou que acompanha o quadro e se sente um pouco apreensiva em relação ao desafio, mas está animada e disposta a se divertir no palco.

Essa combinação de dublagens e a abertura da votação torna o “Domingão com Huck” uma vitrine que reúne entretenimento ao vivo e a participação do público na escolha dos vencedores do “Melhores do Ano 2025”. O programa é produzido pelos Estúdios Globo, sob a direção de Clarissa Lopes e Hélio Vargas, com Luciano Huck como apresentador e a supervisão de Monica Almeida.