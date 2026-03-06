Entretenimento

SBT altera horário do ‘SBT Brasil’ após queda histórica de audiência

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
César Filho apresenta o SBT Brasil. Foto: Reprodução/SBT
SBT muda horário do 'SBT Brasil' após pior audiência em 17 anos

Devido à recente queda nas audiências, a emissora SBT anunciou mudanças em sua programação noturna. A partir de segunda-feira, 9 de março, o telejornal “SBT Brasil” passará a ser exibido às 19h30, antecipando seu horário para competir diretamente com o “Jornal da Band”. Essa decisão surge após o programa registrar um de seus piores índices históricos, com apenas 2,5 pontos de audiência na quinta-feira (5), o que foi considerado o pior desempenho em cerca de 17 anos.

Com a nova programação, a novela mexicana “Presente de Amor”, que atualmente ocupa o horário anterior, será realocada para às 20h30. Nesse novo horário, a novela terá como principal concorrente o “Jornal da Record”.

Apesar dessa troca, as demais atrações da emissora permanecerão inalteradas. O “Programa do Ratinho” continuará no ar às 21h30, e a faixa das 22h30 será mantida para programas como “Galvão FC” e “A Praça é Nossa”, que muitas vezes começam alguns minutos após o horário previsto.

Além dessas mudanças, a emissora já se prepara para novas alterações no final do mês. A partir do dia 30, um novo telejornal policial será introduzido entre o “Fofocalizando” e o “SBT Brasil”. Essa movimentação visa fortalecer a grade de programação e recuperar a competitividade da emissora no horário nobre.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

César Filho apresenta o SBT Brasil. Foto: Reprodução

SBT Brasil atinge menor audiência em 17 anos com nova programação

6 horas atrás
Rainer Cadete e Igor Rickli. Fotos: Divulgação

Igor Rickli interpretará vilão e Rainer Cadete, médico

11 horas atrás
Em Família com Eliana. Foto: Fabiano Battaglin/Globo

‘Em família com Eliana’ estreia com Belo e Pedro Bial

1 dia atrás
Programa do Ratinho. Foto: Reprodução/SBT

Números consolidados de 04 de março de 2026

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo