Record grava ‘Amor em ruínas’ em Carrancas, Minas Gerais

A nova série bíblica “Amor em Ruínas” é um projeto que promete captar a atenção do público. Com um total de 35 episódios, a obra é estrelada por Sergio Marone, Letícia Laranja e Murilo Cezar, e está sendo desenvolvida pela produtora Seriella Productions.

A trama gira em torno de três personagens principais: Oseias, interpretado por Murilo Cezar, Gomer, vivida por Letícia Laranja, e Amit, papel de Sergio Marone. Oseias é um profeta que, segundo a história, é chamado por Deus para se casar com Gomer. A narrativa se desenrola em Samaria, onde Oseias enfrenta um ambiente marcado por ambição e luta pelo poder.

Amit, o antagonista da história, é filho de Miron, interpretado por Dalton Vigh. Ele integra uma tradição de elites ligadas a um ateliê de tecidos que atende à realeza, e busca aumentar sua influência a qualquer custo. Com a força de sua obsessão, Amit está disposto a ultrapassar limites e enfrentar quem estiver em seu caminho.

A série foi estruturada para ter um ritmo mais dinâmico, em contraste com algumas produções anteriores. Essa mudança reflete uma estratégia da emissora para tornar as histórias bíblicas mais atrativas para o público moderno, mantendo ao mesmo tempo os elementos clássicos que garantem a essência desses relatos.

Nos bastidores, a produção também passou por mudanças significativas. Davi Lacerda assumiu a direção, sucedendo Alexandre Avancini. Para reforçar a equipe, a produção trouxe Carlos Eduardo Kerr, que possui um histórico de trabalhos com montagens de sucesso, e Sergio Tortori, diretor de fotografia vindos de outras produções conhecidas.

O elenco conta ainda com outros nomes como Sidney Sampaio, Rodrigo Andrade, Juliana Silveira, Iran Malfitano, Luiza Tomé, Pedro Cassiano e João Villla. Letícia Laranja, que atuou recentemente como Flor na novela “Terra e Paixão”, traz grande expectativa ao seu novo papel como Gomer, que promete ser crucial na trama.

As gravações da série tiveram início na semana passada e estão sendo realizadas em Carrancas, em Minas Gerais. A história apresenta um eixo dramático claro: Oseias em sua missão, Amit como seu oponente, e Gomer como uma personagem central que influencia o desenrolar dos eventos.

Ficha Técnica: