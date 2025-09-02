Tiago Scheuer é o novo apresentador do Hora Um na Globo

A Globo anunciou mudanças em sua programação de telejornais, com a saída de William Bonner do Jornal Nacional, prevista para novembro. Uma das novidades é a promoção de Tiago Scheuer, que atualmente apresenta o Bom Dia São Paulo. Ele assumirá o comando do Hora 1, substituindo Roberto Kovalick.

Durante a edição do Bom Dia São Paulo nesta terça-feira, 2 de setembro, Scheuer foi surpreendido com uma homenagem de sua colega de bancada, Cinthia Toledo. Ela elogiou sua nova fase, dizendo: “Não é aniversário, mas vocês sabem que o Tiago Scheuer vai ter um novo desafio pela frente, e estamos muito felizes por você.” Emocionado, Tiago expressou sua gratidão ao público e à equipe: “Estarei com vocês no Hora 1 a partir de novembro. Já deixo o convite para quem acorda conosco aqui no Bom Dia São Paulo, esse jornal que eu amo e que faz parte da minha vida.”

Ele também enfatizou que continuará a acompanhar o noticiário paulista e que estará presente para os telespectadores: “Estarei coladinho, vou entregar o BDSP e continuar acompanhando todos vocês. Estou honrado com esse desafio, muito obrigado pela torcida de vocês.”

### Trajetória Profissional

Tiago Scheuer nasceu em 16 de maio de 1983, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Formou-se em Jornalismo pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Sua carreira começou enquanto ainda estava na faculdade, como gerente de promoções na Rádio Transamérica, em Balneário Camboriú.

Entre 2006 e 2008, atuou como repórter esportivo na Record. Em 2010, trabalhou como correspondente na Alemanha para o canal Deutsche Welle. Após retornar ao Brasil, ele se juntou à RBS TV Blumenau, afiliada da Globo em Santa Catarina, e lançou o canal Viajão, focado em turismo e experiências culturais.

Scheuer foi contratado pela Globo em 2011 e passou por várias atrações, incluindo o Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e, mais recentemente, o Bom Dia São Paulo.

Além de seu trabalho como jornalista, Tiago é ativo nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde tem mais de 430 mil seguidores. Conhecido por seu bom humor, ele se autodenomina “estagiário de São Pedro” ao brincar sobre previsões do tempo. Em suas postagens, costuma compartilhar momentos dos bastidores, reflexões pessoais, viagens, receitas e momentos descontraídos com seu cachorro, chamado Farofa.