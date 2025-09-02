Mais de 1 milhão de famílias podem perder o Bolsa Família

O programa Bolsa Família é uma verdadeira rede de apoio para milhões de brasileiros. Oferecendo assistência a quem vive com baixa renda, ele desempenha um papel essencial na luta pela inclusão social. No entanto, a rotina desse benefício pode sofrer interrupções. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas pode correr o risco de perder essa ajuda, principalmente por não manter os dados atualizados.

Para continuar recebendo o Bolsa Família, é crucial que as informações no Cadastro Único (CadÚnico) estejam sempre em dia, além de atender a todos os requisitos estabelecidos pelo programa.

Dicas para manter o benefício

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) gerencia a distribuição do Bolsa Família de maneira a priorizar aqueles que realmente precisam. Qualquer mudança relevante no lar, como alteração de endereço ou renda, deve ser informada imediatamente.

Além disso, é fundamental que as crianças atendidas pelo programa tenham a carteira de vacinação em dia e frequente regularmente a escola. Ficar atento a esses detalhes é essencial, já que muitos podem perder o benefício se não seguirem as orientações corretamente.

O governo compila informações para o Bolsa Família a partir de dados do INSS, da Receita Federal e registros de trabalho. Para saber como está sua situação, existe uma ferramenta com o mesmo nome do programa, disponível para iOS e Android. Pelo aplicativo Caixa Tem, também é possível conferir o calendário de pagamento.

Para evitar o cancelamento do benefício, agendar uma visita ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) é um passo importante. Nessa ida, será necessário atualizar o CadÚnico. Caso tenha dúvidas, o número 111 pode ser útil para obter mais informações diretamente com a Caixa.

Não esqueça de levar os documentos necessários para realizar a atualização das informações. Isso pode incluir dados sobre o nascimento de uma criança, mudanças na renda ou até mesmo uma troca de endereço. Além disso, se houver entrada ou saída de alguém na família, um atendente do CRAS estará à disposição para realizar a entrevista e ajudar na atualização.