Thomás Aquino é empresário abusivo em ‘Coração Acelerado’

Thomás Aquino fará seu retorno às novelas em janeiro de 2026, interpretando o personagem Ronei Soares na nova produção da Globo, intitulada “Coração Acelerado”. A novela, que estreia no dia 12 de janeiro para a faixa das 19h, substituirá “Dona de Mim”. A trama é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento e será ambientada no interior de Goiás.

“Coração Acelerado” abordará questões como abuso de poder na indústria musical, chantagem familiar e competições amorosas, com um foco especial no cenário sertanejo. O personagem Ronei é um empresário respeitado que transforma um jovem cantor, João Raul, interpretado por Filipe Bragança, em uma sensação nacional, conhecido como “o Mozão do Brasil”. Apesar do sucesso aparente, João vive sob um contrato restritivo que limita suas escolhas e decisões sobre sua carreira.

João Raul, criado sob a tutela de Ronei, foi capturado em um vínculo abusivo ainda na infância, o que lhe impede de controlar sua própria trajetória artística e pessoal. Seus laços com Ronei são ainda complicados pela situação financeira de seu pai, Walmir, interpretado por Antonio Calloni, que está endividado e dependente de jogo. Para proteger sua família, João se vê forçado a aceitar a manipulação do empresário, mesmo que isso signifique abrir mão de sua felicidade.

A relação entre João e Ronei será um dos principais focos da narrativa, marcada por disputas de poder, chantagens emocionais e dilemas internos. Thomás Aquino, que foi visto recentemente na reprise de “Vale Tudo”, assume o papel de antagonista e é responsável por diversas intrigas ao longo da história, sempre acompanhado de seu fiel assistente, Agildo Bará, interpretado por Evaldo Macarrão.

A trama se passa na fictícia cidade de Bom Retorno, onde João Raul divide a atenção do público — e até do coração — com as cantoras sertanejas Agrado, interpretada por Isadora Cruz, e Eduarda, interpretada por Gabz. Essas cantoras são rivais tanto nos palcos quanto em sua vida pessoal.

“Coração Acelerado” dá continuidade à tradição da Globo de criar novelas musicais na faixa das 19h, similar a produções anteriores como “Cheias de Charme” e “Rock Story”. A série promete integrar histórias emocionais a uma trilha sonora marcante. Além de Thomás Aquino e Filipe Bragança, a novela também contará com o retorno de Ricardo Pereira, que interpretará um personagem crucial nos desenrolares do conflito.