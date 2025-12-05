‘Altas horas’ tem Sorriso Maroto, Jade Picon e Chay Suede

Neste sábado, 6 de outubro, a Globo apresenta uma edição especial do programa “Altas Horas”, com uma atração voltada para música, cultura e entrevistas. Sob a direção de Serginho Groisman, o programa irá contar com performances de artistas que foram premiados no Grammy Latino e com convidados que irão falar sobre seus novos projetos nas áreas de dramaturgia, teatro e pesquisa.

O grupo Sorriso Maroto será um dos destaques da noite, celebrando o Grammy Latino que receberam pela categoria de “Melhor Álbum de Samba/Pagode”. O vocalista Bruno Cardoso irá compartilhar histórias sobre o início da banda, que está prestes a completar 28 anos, recordando momentos de união entre amigos que resultaram em sua carreira musical. O grupo vai cantar sucessos como “O Show Vai Continuar” e “Vai Lá, Vai Lá”.

Outro artista em destaque será Léo Foguete, uma nova promessa da música sertaneja e vencedor do prêmio de “Melhor Álbum de Música Sertaneja”. Léo, que nasceu em Petrolina, Pernambuco, vai contar sobre sua trajetória de vida, lembrando o tempo em que trabalhou como pedreiro ao lado do pai. “Nunca nem imaginei sair do país, quanto mais concorrer ao maior prêmio da música latina!” comenta o cantor, que irá apresentar músicas como “Última Noite” e “Obrigado Deus”.

A influenciadora e atriz Jade Picon, que atualmente grava a novela “Tudo Por Uma Segunda Chance”, também estará presente. Ela irá falar sobre a experiência de atuar na primeira trama vertical da Globo, que será exibida apenas em dispositivos móveis. Jade explicou que “são 50 capítulos, tudo muito rápido e intenso, é bem diferente da TV”.

Chay Suede, por sua vez, irá anunciar sua estreia nos palcos com um monólogo intitulado “A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Roobertchay”, que é baseado em suas experiências pessoais.

Além das performances, o programa também contará com a participação do pesquisador Felipe Nunes, fundador do Instituto Quest. Ele apresentará os resultados da pesquisa “Brasil no Espelho”, que é considerada a mais abrangente sobre valores, atitudes e identidades culturais do povo brasileiro. Este levantamento explora como diferentes regiões do Brasil se conectam por meio de crenças e dinâmicas sociais comuns.

Fechando a edição, a comediante alemã Lea Maria traz um olhar externo sobre o Brasil, apresentando esquetes que refletem situações do cotidiano. A artista irá compartilhar suas impressões sobre como aprendeu a lidar com o humor local e como a cultura brasileira passou a fazer parte de sua rotina de trabalho.

“Altas Horas” vai ao ar aos sábados, logo após o programa “Três Graças”, reunindo uma mistura de música e conversa em um formato acessível e descontraído.