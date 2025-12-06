Entretenimento

Leticia Sabatella volta à Globo em ‘Êta Mundo Melhor’

Letícia Sabatella. Foto: Reprodução/Globo
Leticia Sabatella retorna à Globo em participação especial de 'Êta Mundo Melhor'

Letícia Sabatella voltará à TV Globo em uma participação especial na novela das seis, “Êta Mundo Melhor!”. De acordo com informações, a atriz interpretará a mãe de Estela, personagem vivida por Larissa Manoela. A entrada de Sabatella acontecerá nos capítulos finais da trama, que está prevista para encerrar sua exibição em março de 2025.

Letícia Sabatella começou sua trajetória na Globo em 1991, na novela “O Dono do Mundo”. Desde então, ela participou de várias produções de sucesso e se destacou em papéis importantes. Seu último trabalho na emissora foi em “Nos Tempos do Imperador”, exibida em 2021. Em 2023, a Globo decidiu não renovar seu contrato de longo prazo, encerrando uma colaboração que durou mais de três décadas. Com essa nova participação, Sabatella retorna à emissora que ajudou a alavancar sua carreira, embora seja apenas um retorno breve.

Além de Letícia Sabatella, outro ator se juntará ao elenco de “Êta Mundo Melhor!”. Sérgio Malheiros interpretará Lourival, um empresário que promete transformar Dita, interpretada por Jeniffer Nascimento, em uma artista de sucesso. Essas adições ao enredo estão alinhadas com a fase final da novela, que terá um total de 221 capítulos.

A próxima novela que substituirá “Êta Mundo Melhor!” já tem data marcada para sua estreia. “A Nobreza do Amor” começará a ser exibida no dia 16 de março, apenas três dias após o término da trama atual.

