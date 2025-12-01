Entretenimento

Audiência de ‘Mãe’ impulsiona Record em novelas turcas

Cena da novela Mãe. Foto: Reprodução/Record
Audiência de 'Mãe' anima Record e reforça aposta em novelas turcas

A novela “Mãe”, exibida pela Record, completou seu primeiro mês no ar com um desempenho de audiência positivo, superando os índices de sua antecessora, “Força de Mulher”. Este crescimento na audiência leva os diretores da emissora a acreditar que a trama turca continuará a se desenvolver bem nos próximos capítulos.

Nos dados coletados entre 27 de outubro e 27 de novembro, “Mãe” registrou uma média de 6,2 pontos na Grande São Paulo, o que representa 10% de participação do público nessa faixa horária. Em comparação, “Força de Mulher” alcançou 5,4 pontos, correspondendo a 8,5% de share, durante o mesmo período do ano anterior.

Esses números demonstram que “Mãe” começou com uma aceitação maior do que “Força de Mulher”. Os responsáveis pela programação da Record notam que, à medida que o enredo se desenvolve, há potencial para um maior crescimento na audiência, já que os telespectadores se tornam mais familiarizados com a história.

Com esses resultados encorajadores, a Record reafirma seu compromisso em investir em novelas turcas na programação noturna. No entanto, essas histórias deverão coexistir com séries e produções de temática bíblica, garantindo uma variedade que mantém a identidade religiosa da emissora, enquanto diversifica a grade com conteúdos estrangeiros.

A popularidade de “Mãe” é atribuída à sua capacidade de estabelecer uma ligação emocional com o público. A novela combina suspense, amor e superação, elementos que mantêm os telespectadores engajados e curiosos para ver os próximos episódios. Os personagens são descritos como complexos e bem desenvolvidos, o que contribui para uma narrativa mais autêntica e realista.

Com a audiência em alta e uma história que prende a atenção do público, “Mãe” se firma como uma das principais atrações da programação da Record. A novela é exibida de segunda a sexta-feira, às 21h, oferecendo ao público uma opção diária de entretenimento, repleta de emoções, conflitos familiares e histórias de superação, a cada capítulo.

