Thiago Gardinali avalia audiência do ‘Se Liga, Brasil’ no SBT

Thiago Gardinali Se Destaca no ‘Se Liga, Brasil’, mas Desempenho é Cauteloso

Thiago Gardinali apresenta o programa ‘Se Liga, Brasil’ no SBT e, apesar de ter algumas razões para comemorar, o cenário ainda é desafiador. O jornalista conseguiu, em certos momentos, superar a Record em audiência, mas as margens são pequenas e os números permanecem modestos.

Atualmente, a média de audiência do programa gira em torno de 1,6 pontos. Esse número em si não apresenta uma mudança significativa na faixa matinal da emissora, mas é importante porque coloca o SBT à frente do ‘Balanço Geral Manhã’, da Record, mesmo que essa liderança seja por uma diferença mínima. A comemoração se baseia mais nessa ultrapassagem apertada do que na própria audiência.

Um dos melhores desempenhos do ‘Se Liga, Brasil’ ocorreu no dia 30 de março, quando o programa atingiu 2,3 pontos de média, 11,5% de participação (share) e um pico de 3,1 pontos. Contudo, mesmo nesse dia, a Record ainda conseguiu somar 2 pontos com dois de seus programas, indicando que a competição está acirrada e que, mesmo no melhor dia, o SBT não conseguiu um avanço confortável.

Essa situação revela que, embora o programa tenha mudado de formato e comando, não houve uma evolução clara na audiência em comparação ao antigo ‘SBT Manhã’. As marcas são semelhantes, o que levanta preocupações sobre o futuro do programa.

Além disso, o SBT tem planos de lançar uma nova revista eletrônica em breve. Isso pode impactar diretamente o espaço ocupado pelo ‘Se Liga, Brasil’, podendo até resultar em mudanças na grade da programação.

Portanto, apesar das vitórias pontuais de Gardinali, a situação é delicada. O programa ainda não conseguiu alcançar um salto significativo em audiência, o que poderia protegê-lo de ajustes na programação da emissora. A realidade é que, enquanto se comemora pequenas conquistas, existe a possibilidade de mudanças que podem afetar o futuro do ‘Se Liga, Brasil’.