Audiência do último episódio da reprise de ‘Rainha da Sucata’

A Rede Globo encerrou a reprise da novela “Rainha da Sucata” na última sexta-feira (3), com resultados que a emissora considerou preocupantes. A trama, que foi ao ar originalmente em 1990, teve uma média geral de apenas 12,9 pontos na Grande São Paulo. O episódio final, exibido entre as 17h e 17h58, marcou 12,1 pontos e 25,2% de participação na audiência. Esses números representam o pior desempenho da faixa “Vale a Pena Ver de Novo” desde 2014.

Comparando com o histórico, desde a reprise de “Cobras e Lagartos”, que fechou com 12,4 pontos, nenhuma outra novela do “Vale a Pena Ver de Novo” tinha registrado um resultado tão baixo. A situação foi um alívio para os produtores da emissora, que buscam evitar que essa queda impacte ainda mais a programação das tardes.

Além disso, mesmo com a liderança na audiência, a Globo enfrentou uma fragmentação no consumo de conteúdo com a concorrência de outros canais. No mesmo horário, a Record conseguiu 4,4 pontos com “Cidade Alerta”, a Band marcou 2,9 com “Brasil Urgente” e o SBT ficou com 2,3 pontos com “Coração Indomável”.

Em uma tentativa de recuperar a audiência, a emissora lançou a segunda reprise de “Avenida Brasil” na segunda-feira (30). A expectativa é que esse movimento eleve a média de audiência na faixa para cerca de 19 pontos na Grande São Paulo, um índice que é fundamental para o mercado publicitário. A Globo busca não apenas melhorar o desempenho do “Vale a Pena Ver de Novo”, mas também apoiar a novela “A Nobreza do Amor”, visando reduzir a necessidade de grandes ajustes caso a recuperação não aconteça nas próximas semanas.

Dessa forma, a emissora segue avaliando a situação e tentando implementar estratégias para trazer a audiência de volta aos patamares desejados.