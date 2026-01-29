Thayse Teixeira assume o comando do Carnaval no SBT

O SBT anunciou a escalação de Thayse Teixeira como a nova apresentadora do “SBT Folia”, após a saída da colega Cariúcha. Thayse, que já faz parte do programa “Fofocalizando” desde o meio do ano passado, será a responsável pela cobertura do Carnaval ao lado de Gabriel Cartolano. A decisão de escalá-la foi vista como uma solução imediata para evitar improvisos nas transmissões da festividade.

A saída de Cariúcha, conhecida por seu carisma e popularidade, pegou a equipe de surpresa. Ela pediu demissão na segunda-feira, 26 de janeiro, após assinar contrato com a RedeTV! para comandar uma nova fase do “SuperPop”. A decisão causou reações dentro do SBT, onde Cariúcha havia sido valorizada, tendo participado de diversas atrações da emissora, incluindo o “Fofocalizando” e o “Programa do Ratinho”.

Após sua saída, Cariúcha compareceu normalmente ao trabalho no dia seguinte, mas foi surpreendida pela decisão da direção, que a afastou imediatamente do programa “Fofocalizando”, mesmo antes do término de seu contrato. A informação sobre seu afastamento foi confirmada por fontes da emissora. A cúpula da SBT não recebeu bem a situação, especialmente porque havia investido em sua carreira.

A emissora não demorou a comunicar oficialmente a saída de Cariúcha, agradecendo pelo tempo que trabalharam juntos e desejando sucesso em sua nova jornada profissional. No entanto, essa mensagem institucional contrastou com as reações nos bastidores, onde o clima era tenso.

Além disso, o SBT já está avaliando novos nomes para substituir Cariúcha no “Fofocalizando”. Entre os cotados estão Carol Lekker, Lumena Aleluia e Jaquelline Grohalski, que estreou recentemente no programa como parte desse processo de reestruturação.

Cariúcha deverá assumir o “SuperPop” em março. A expectativa é que sua presença possa atrair um público novo e movimentar a audiência da atração, que foi comandada por Luciana Gimenez durante 25 anos.