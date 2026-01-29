Números consolidados de 28 de janeiro de 2026

A audiência do programa Fofocalizando caiu significativamente após a saída de Cariúcha, refletindo uma tendência preocupante para o programa. A situação se agrava com a reprise do filme A Era do Gelo, exibido na Sessão da Tarde, que não conseguiu manter o público que estava assistindo à novela Terra Nostra. Além disso, o Encontro, programa matutino apresentado por Patrícia Poeta, tem enfrentado recordes negativos no início deste ano.

A Band, por outro lado, teve um desempenho positivo em algumas de suas atrações. Os programas Jogo Aberto SP e Brasil Urgente SP conseguiram ultrapassar a audiência de diversas atrações do SBT, conquistando a terceira posição em termos de audiência.

Na mesma linha, tanto a Globo quanto a Record apresentaram números modestos com as transmissões do Campeonato Brasileiro, mostrando que a competição ainda não conquistou a atenção desejada do público.

Na quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, as audiências consolidadas revelaram as seguintes médias de audiência:

Globo:

Hora 1: 4,1

Bom Dia SP: 7,4

Bom Dia Brasil: 6,9

Encontro: 5,3

Mais Você: 6,0

SP1: 8,7

Globo Esporte: 9,1

Jornal Hoje: 10,2

Edição Especial: Terra Nostra: 11,0

Sessão da Tarde: A Era do Gelo 4: 9,9

SPTV: 11,1

Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 13,8

Êta Mundo Bom!: 17,7

SP2: 19,6

Coração Acelerado: 19,3

Jornal Nacional: 20,0

Três Graças: 21,6

Brasileirão: São Paulo x Flamengo: 16,7

Segue o Jogo: 13,5

Big Brother Brasil 26: 10,4

Jornal da Globo: 6,7

Rede BBB: 5,4

Coração Acelerado (reapresentação): 4,5

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,9

Corujão: O Palestrante: 3,5

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,2

Balanço Geral Manhã SP: 2,3

Fala Brasil: 2,8

Hoje em Dia: 3,2

Balanço Geral SP: 4,9

The Love School: 5,9

A Escrava Isaura: 4,2

Cidade Alerta: 4,3

Cidade Alerta SP: 7,3

Jornal da Record: 6,3

Aquecimento Futebol: 5,0

Brasileirão: Fluminense x Grêmio: 5,4

Mãe: 6,6

Chamas do Destino: 4,7

Chicago Med: 3,1

Jornal da Record 24h: 2,0

Fala Que Eu Te Escuto: 1,0

SBT:

SBT Manhã: 1,5

SBT Manhã 2ª Edição: 2,1

Primeiro Impacto: 2,5

Alô Você: 2,4

Esmeralda: 2,1

Rubi: 2,3

Fofocalizando: 2,4

Casos de Família: 2,0

Coração Indomável: 2,5

Aqui Agora: 3,0

SBT Brasil: 4,1

Presente de Amor: 3,7

Programa do Ratinho: 3,8

Love Taste: 2,4

The Noite: 1,7

Operação Mesquita: 1,2

SBT Podnight: 1,0

SBT Notícias: 1,2

Band:

Valor da Vida: 0,2

AgroBand: 0,3

Bora Brasil SP: 0,4

Bora Brasil: 0,6

Jogo Aberto: 1,5

Jogo Aberto SP: 2,8

Os Donos da Bola: 1,7

Melhor da Tarde: 0,9

Brasil Urgente: 2,3

Brasil Urgente SP: 3,1

Jornal da Band: 3,5

Cruel Istambul: 1,4

Show da Fé: 0,4

Perrengue do Dia: 0,4

Melhor da Noite: 0,4

Jornal da Noite: 0,4

Esporte Total: 0,3

RedeTV:

A Hora do Zap: 0,1

Fica com a Gente: 0,3

Bola na Rede: 0,2

Igreja Universal: 0,0

A Tarde é Sua: 1,0

The Love School: 0,2

Igreja Universal: 0,1

Brasil do Povo: 0,3

RedeTV! News: 0,4

Show da Fé: 0,3

HiperCap Brasil: 0,4

Superpop: 0,4

Leitura Dinâmica: 0,3

Madrugada Animada: 0,4

Os dados de audiência referem-se à medição realizada na Grande São Paulo e são importantes para indicar o desempenho dos programas e orientar o mercado publicitário. Em 2026, cada ponto de audiência representa cerca de 78.781 domicílios na região.