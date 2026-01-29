Entretenimento

Números consolidados de 28 de janeiro de 2026

Apresentadores do Fofocalizando. Foto: Reprdoução/SBT
confira os números consolidados de 28/01/2026

A audiência do programa Fofocalizando caiu significativamente após a saída de Cariúcha, refletindo uma tendência preocupante para o programa. A situação se agrava com a reprise do filme A Era do Gelo, exibido na Sessão da Tarde, que não conseguiu manter o público que estava assistindo à novela Terra Nostra. Além disso, o Encontro, programa matutino apresentado por Patrícia Poeta, tem enfrentado recordes negativos no início deste ano.

A Band, por outro lado, teve um desempenho positivo em algumas de suas atrações. Os programas Jogo Aberto SP e Brasil Urgente SP conseguiram ultrapassar a audiência de diversas atrações do SBT, conquistando a terceira posição em termos de audiência.

Na mesma linha, tanto a Globo quanto a Record apresentaram números modestos com as transmissões do Campeonato Brasileiro, mostrando que a competição ainda não conquistou a atenção desejada do público.

Na quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, as audiências consolidadas revelaram as seguintes médias de audiência:

Globo:

  • Hora 1: 4,1
  • Bom Dia SP: 7,4
  • Bom Dia Brasil: 6,9
  • Encontro: 5,3
  • Mais Você: 6,0
  • SP1: 8,7
  • Globo Esporte: 9,1
  • Jornal Hoje: 10,2
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,0
  • Sessão da Tarde: A Era do Gelo 4: 9,9
  • SPTV: 11,1
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 13,8
  • Êta Mundo Bom!: 17,7
  • SP2: 19,6
  • Coração Acelerado: 19,3
  • Jornal Nacional: 20,0
  • Três Graças: 21,6
  • Brasileirão: São Paulo x Flamengo: 16,7
  • Segue o Jogo: 13,5
  • Big Brother Brasil 26: 10,4
  • Jornal da Globo: 6,7
  • Rede BBB: 5,4
  • Coração Acelerado (reapresentação): 4,5
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,9
  • Corujão: O Palestrante: 3,5

Record:

  • Balanço Geral Manhã: 1,2
  • Balanço Geral Manhã SP: 2,3
  • Fala Brasil: 2,8
  • Hoje em Dia: 3,2
  • Balanço Geral SP: 4,9
  • The Love School: 5,9
  • A Escrava Isaura: 4,2
  • Cidade Alerta: 4,3
  • Cidade Alerta SP: 7,3
  • Jornal da Record: 6,3
  • Aquecimento Futebol: 5,0
  • Brasileirão: Fluminense x Grêmio: 5,4
  • Mãe: 6,6
  • Chamas do Destino: 4,7
  • Chicago Med: 3,1
  • Jornal da Record 24h: 2,0
  • Fala Que Eu Te Escuto: 1,0

SBT:

  • SBT Manhã: 1,5
  • SBT Manhã 2ª Edição: 2,1
  • Primeiro Impacto: 2,5
  • Alô Você: 2,4
  • Esmeralda: 2,1
  • Rubi: 2,3
  • Fofocalizando: 2,4
  • Casos de Família: 2,0
  • Coração Indomável: 2,5
  • Aqui Agora: 3,0
  • SBT Brasil: 4,1
  • Presente de Amor: 3,7
  • Programa do Ratinho: 3,8
  • Love Taste: 2,4
  • The Noite: 1,7
  • Operação Mesquita: 1,2
  • SBT Podnight: 1,0
  • SBT Notícias: 1,2

Band:

  • Valor da Vida: 0,2
  • AgroBand: 0,3
  • Bora Brasil SP: 0,4
  • Bora Brasil: 0,6
  • Jogo Aberto: 1,5
  • Jogo Aberto SP: 2,8
  • Os Donos da Bola: 1,7
  • Melhor da Tarde: 0,9
  • Brasil Urgente: 2,3
  • Brasil Urgente SP: 3,1
  • Jornal da Band: 3,5
  • Cruel Istambul: 1,4
  • Show da Fé: 0,4
  • Perrengue do Dia: 0,4
  • Melhor da Noite: 0,4
  • Jornal da Noite: 0,4
  • Esporte Total: 0,3

RedeTV:

  • A Hora do Zap: 0,1
  • Fica com a Gente: 0,3
  • Bola na Rede: 0,2
  • Igreja Universal: 0,0
  • A Tarde é Sua: 1,0
  • The Love School: 0,2
  • Igreja Universal: 0,1
  • Brasil do Povo: 0,3
  • RedeTV! News: 0,4
  • Show da Fé: 0,3
  • HiperCap Brasil: 0,4
  • Superpop: 0,4
  • Leitura Dinâmica: 0,3
  • Madrugada Animada: 0,4

Os dados de audiência referem-se à medição realizada na Grande São Paulo e são importantes para indicar o desempenho dos programas e orientar o mercado publicitário. Em 2026, cada ponto de audiência representa cerca de 78.781 domicílios na região.

