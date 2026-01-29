Números consolidados de 28 de janeiro de 2026
A audiência do programa Fofocalizando caiu significativamente após a saída de Cariúcha, refletindo uma tendência preocupante para o programa. A situação se agrava com a reprise do filme A Era do Gelo, exibido na Sessão da Tarde, que não conseguiu manter o público que estava assistindo à novela Terra Nostra. Além disso, o Encontro, programa matutino apresentado por Patrícia Poeta, tem enfrentado recordes negativos no início deste ano.
A Band, por outro lado, teve um desempenho positivo em algumas de suas atrações. Os programas Jogo Aberto SP e Brasil Urgente SP conseguiram ultrapassar a audiência de diversas atrações do SBT, conquistando a terceira posição em termos de audiência.
Na mesma linha, tanto a Globo quanto a Record apresentaram números modestos com as transmissões do Campeonato Brasileiro, mostrando que a competição ainda não conquistou a atenção desejada do público.
Na quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, as audiências consolidadas revelaram as seguintes médias de audiência:
Globo:
- Hora 1: 4,1
- Bom Dia SP: 7,4
- Bom Dia Brasil: 6,9
- Encontro: 5,3
- Mais Você: 6,0
- SP1: 8,7
- Globo Esporte: 9,1
- Jornal Hoje: 10,2
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,0
- Sessão da Tarde: A Era do Gelo 4: 9,9
- SPTV: 11,1
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 13,8
- Êta Mundo Bom!: 17,7
- SP2: 19,6
- Coração Acelerado: 19,3
- Jornal Nacional: 20,0
- Três Graças: 21,6
- Brasileirão: São Paulo x Flamengo: 16,7
- Segue o Jogo: 13,5
- Big Brother Brasil 26: 10,4
- Jornal da Globo: 6,7
- Rede BBB: 5,4
- Coração Acelerado (reapresentação): 4,5
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,9
- Corujão: O Palestrante: 3,5
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,2
- Balanço Geral Manhã SP: 2,3
- Fala Brasil: 2,8
- Hoje em Dia: 3,2
- Balanço Geral SP: 4,9
- The Love School: 5,9
- A Escrava Isaura: 4,2
- Cidade Alerta: 4,3
- Cidade Alerta SP: 7,3
- Jornal da Record: 6,3
- Aquecimento Futebol: 5,0
- Brasileirão: Fluminense x Grêmio: 5,4
- Mãe: 6,6
- Chamas do Destino: 4,7
- Chicago Med: 3,1
- Jornal da Record 24h: 2,0
- Fala Que Eu Te Escuto: 1,0
SBT:
- SBT Manhã: 1,5
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,1
- Primeiro Impacto: 2,5
- Alô Você: 2,4
- Esmeralda: 2,1
- Rubi: 2,3
- Fofocalizando: 2,4
- Casos de Família: 2,0
- Coração Indomável: 2,5
- Aqui Agora: 3,0
- SBT Brasil: 4,1
- Presente de Amor: 3,7
- Programa do Ratinho: 3,8
- Love Taste: 2,4
- The Noite: 1,7
- Operação Mesquita: 1,2
- SBT Podnight: 1,0
- SBT Notícias: 1,2
Band:
- Valor da Vida: 0,2
- AgroBand: 0,3
- Bora Brasil SP: 0,4
- Bora Brasil: 0,6
- Jogo Aberto: 1,5
- Jogo Aberto SP: 2,8
- Os Donos da Bola: 1,7
- Melhor da Tarde: 0,9
- Brasil Urgente: 2,3
- Brasil Urgente SP: 3,1
- Jornal da Band: 3,5
- Cruel Istambul: 1,4
- Show da Fé: 0,4
- Perrengue do Dia: 0,4
- Melhor da Noite: 0,4
- Jornal da Noite: 0,4
- Esporte Total: 0,3
RedeTV:
- A Hora do Zap: 0,1
- Fica com a Gente: 0,3
- Bola na Rede: 0,2
- Igreja Universal: 0,0
- A Tarde é Sua: 1,0
- The Love School: 0,2
- Igreja Universal: 0,1
- Brasil do Povo: 0,3
- RedeTV! News: 0,4
- Show da Fé: 0,3
- HiperCap Brasil: 0,4
- Superpop: 0,4
- Leitura Dinâmica: 0,3
- Madrugada Animada: 0,4
Os dados de audiência referem-se à medição realizada na Grande São Paulo e são importantes para indicar o desempenho dos programas e orientar o mercado publicitário. Em 2026, cada ponto de audiência representa cerca de 78.781 domicílios na região.