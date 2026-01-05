Entretenimento

Tatá Werneck será vilã na nova novela das 21h

A Globo está prestes a surpreender seu público com a nova novela das 21h, intitulada “Quem Ama Cuida”. A apresentação da trama conta com a atriz Tatá Werneck em um papel inédito como vilã, um desvio significativo de seus trabalhos anteriores, que costumam ser voltados para a comédia. Essa mudança tem gerado expectativa no mercado e entre os telespectadores.

A novela, criada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, vai substituir “Três Graças” a partir de maio. A produção promete se destacar no horário nobre, reunindo um elenco de peso, que inclui Leticia Colin, Agatha Moreira, Jeniffer Nascimento, Antonio Fagundes, Alexandre Borges e muitos outros artistas conhecidos. Tatá Werneck, ao lado de nomes como Chay Suede, Tony Ramos e Mariana Ximenes, promete empolgar a audiência.

“Quem Ama Cuida” trará um enredo que mistura suspense, justiça e complexidade nas dinâmicas familiares. A escolha de Tatá para interpretar uma antagonista reflete um interesse da emissora em diversificar e aprofundar os papéis femininos na teledramaturgia, oferecendo aos espectadores narrativas mais ricas e variadas.

Essa abordagem mais ousada também sugere uma nova estratégia para renovar a programação da Globo, buscando atender às expectativas de um público que valoriza histórias com múltiplas camadas e diferentes tons. Com uma narrativa promissora e um elenco forte, a novela tem tudo para conquistar os telespectadores a partir de sua estreia.

