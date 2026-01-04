Novela ‘Guerreiros do Sol’ estreia após o BBB na Globo

A Globo se prepara para lançar a novela “Guerreiros do Sol” em fevereiro, aproveitando o aumento da audiência que acompanha o início do Big Brother Brasil 26. A produção, que foi concluída em 2023 e já exibida no Globoplay no ano passado, agora ganhará espaço na programação da TV aberta, com exibições programadas para começar por volta das 23h15.

Os episódios da novela serão exibidos de terça a sexta-feira, logo após o reality show apresentado por Tadeu Schmidt. A trama ficará no ar até abril, quando será substituída por outras novidades na grade da emissora. Os atores já foram oficialmente informados sobre a data de estreia.

“Guerrreiros do Sol” passou por vários adiamentos antes de chegar à TV aberta. Originalmente, a previsão era que a novela estreasse em 2024, mas foi adiada para 2025. A intenção inicial era lançar os capítulos no Globoplay em abril do ano passado, logo após o BBB 25, mas a emissora decidiu postergar essa estreia.

A direção artística é de Rogério Gomes, conhecido por seu trabalho em grandes produções da Globo, e que ficou mais conhecido pelo apelido “Papinha”. O projeto acabou ganhando força após Gomes deixar a Globo durante as gravações de “Pantanal” em 2022, em um momento de divergências dentro da emissora. O roteiro foi escrito por George Moura e Sérgio Goldenberg e aborda conflitos do Brasil contemporâneo, com uma história de amor ambientada em locais como Sergipe e Alagoas.

O elenco traz nomes como Isadora Cruz, Tomás Aquino, José de Abreu, Alline Moraes, Alexandre Nero, Nathalia Dill, Daniel de Oliveira e Osmar Prado, entre outros. A estreia de “Guerreiros do Sol” demonstra a intenção da Globo de incrementar a presença de suas produções originais no horário pós-BBB, buscando uma maior sinergia entre suas plataformas digitais e a programação da TV aberta.