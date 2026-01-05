Dudu Camargo comanda quadro no ‘Domingo Espetacular’

Dudu Camargo, vencedor da última temporada de ‘A Fazenda 17’, está prestes a iniciar uma nova fase em sua carreira na televisão. Ele foi anunciado como o novo apresentador do quadro ‘Achamos no Brasil’, que será exibido no programa ‘Domingo Espetacular’. A apresentação foi feita durante o programa da Record, com Dudu revelando os primeiros detalhes da atração, que será lançada ainda neste ano.

O quadro ‘Achamos no Brasil’ tem como proposta viajar por diversas regiões do país à procura de personagens marcantes. Dudu deseja compartilhar histórias curiosas e situações inusitadas que refletem a diversidade cultural e o cotidiano dos brasileiros. Ele comentou: “Vou viajar o Brasil em busca de personagens curiosos”, enfatizando sua intenção de oferecer uma visão leve e bem-humorada sobre diferentes realidades.

Nos bastidores da Record, a produção do quadro já está em andamento. Dudu tem circulado pelos estúdios e interagido com fãs e colegas de trabalho. Ele destaca que sua abordagem será espontânea e próxima do público, prometendo que o programa será feito “do jeito que o povo gosta”. O apresentador expressou seu otimismo em relação a esse novo desafio e convidou o público para acompanhá-lo: “Ano novo, desafios novos”, afirmou, lembrando que a atração mostrará a riqueza e a variedade de culturas pelo Brasil.

‘Achamos no Brasil’ traz a expectativa de unir entretenimento, cultura popular e episódios inesperados, tornando-se uma das novidades do ‘Domingo Espetacular’ em 2026. A atração é parte do investimento do programa em um conteúdo dinâmico e que se conecta com a realidade da audiência. Dudu finalizou a apresentação com um convite animado ao público: “Então, estamos combinados. A gente se vê”.

O ‘Domingo Espetacular’ é apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, indo ao ar às 18h15, logo após o programa ‘Acerte ou Caia!’.