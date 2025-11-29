Entretenimento

Tatá Werneck é confirmada em ‘Quem ama cuida’ de Walcyr Carrasco

Tatá Werneck. Foto: Divulgação/Globo
Tatá Werneck entra no radar de 'Quem Ama Cuida', novela de Walcyr Carrasco

A preparação para a nova novela das 21h da TV Globo, intitulada “Quem Ama Cuida”, está ganhando destaque com a possibilidade da atriz Tatá Werneck integrar o elenco. A trama é escrita por Walcyr Carrasco em conjunto com Claudia Souto e sucederá a novela “Três Graças”. A expectativa em torno da produção aumenta com a divulgação de que Tatá pode interpretar a filha de Pilar, uma personagem importante que, entre suas características, busca controlar os relacionamentos amorosos.

A escolha de Tatá Werneck é parte da estratégia da emissora de escalar artistas com apelo popular e experiência em novelas de sucesso. A atriz já trabalhou com Walcyr Carrasco em “Amor à Vida” e retornou ao gênero com a recente “Terra e Paixão”, o que fortalece a conexão entre eles. A atriz Agatha Moreira também é uma forte candidata para o papel da outra filha de Pilar, contribuindo para o núcleo feminino da história que gira em torno de uma família marcada por poder financeiro e relações de dependência.

Na trama, Pilar será interpretada pela atriz Isabel Teixeira, que faz o papel de uma irmã ambiciosa de Artur, um rico dono de joalheria que controla a família. Artur, que deve ser interpretado por Antonio Fagundes, se encontra cansado de sustentar a irmã e seu outro irmão, Ulisses. Fagundes ainda está em negociações para confirmar sua participação no projeto.

Na primeira fase da novela, Artur decide romper com suas relações tóxicas e determina que sua fortuna deve ser deixada a alguém que represente honestidade e esforço. Essa pessoa é Adriana, vivida por Leticia Colin, uma mulher humilde que trabalha para ele e se torna central na trama. Para garantir que sua herança seja gerida corretamente, Artur propõe um casamento com Adriana, visando proteger seus direitos no caso de sua morte.

Contudo, esse casamento desencadeia o principal mistério da novela. Após a união, Artur é assassinado de forma misteriosa, e a suspeita recai sobre Adriana, que é presa e condenada. Durante anos, ela luta para provar sua inocência, um persistente tema de injustiça que é comum em narrativas de vingança.

Quando finalmente sai da prisão, Adriana começa a reconstruir sua vida e a investigar quem realmente foi responsável pela sua condenação. O conflito pela herança e as desavenças familiares criam um ambiente de suspense para a segunda fase da história. A mãe da protagonista, papel que será interpretado por Isabela Garcia, também terá grande importância na trama. Ela já possui um bom relacionamento com a emissora, mas ainda aguarda a formalização do contrato. Além disso, outros personagens como Sergio Guizé e Jeniffer Nascimento também estão previstos para compor o elenco, contribuindo para os reveses e reviravoltas da história.

A estreia de “Quem Ama Cuida” está prevista para maio de 2026, e a novela promete levar ao público uma narrativa rica em conflitos familiares, mistérios e temas atuais, características marcantes do trabalho de Carrasco.

