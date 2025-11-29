Pietro Antonelli faz sua estreia como ator na Globo aos 20 anos

A nova novela das nove, intitulada “Quem Ama Cuida”, terá um elenco que inclui uma novidade: Pietro Antonelli, de 20 anos, fará sua estreia como ator. Ele é filho do ator Murilo Benício e da atriz Giovanna Antonelli e entrará para o elenco a partir de maio de 2026, substituindo a novela “Três Graças”.

A escolha de Pietro segue uma tendência da emissora, que tem investido em novos rostos conhecidos por sua presença em áreas como música, moda e publicidade. Antes de se dedicar à atuação, Pietro lançou um trabalho na música sob o nome “Nelli”, uma versão abreviada de seu sobrenome. Nesse período, ele já havia começado a ganhar notoriedade no cenário musical e decidiu transitar para a atuação após ser aprovado em testes para a nova novela, que é escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

Além da música, Pietro já tem uma trajetória como modelo. Com 1,82 metro de altura e 98 centímetros de tórax, ele é parte do casting da Way Model, uma das principais agências do Brasil, onde já fez diversas campanhas publicitárias. Um dos seus trabalhos mais visíveis foi uma publicidade de carro em que atuou ao lado dos pais, aumentando sua exposição no mercado.

Pietro é o único filho do relacionamento entre Murilo e Giovanna, que terminou em 2005, logo após o seu nascimento. Seu irmão mais velho, Antonio Benício, também escolheu a carreira artística. Na vida pessoal, Pietro está em um relacionamento com a atriz e cantora Clarissa Müller, que também é uma figura conhecida entre os jovens da indústria audiovisual.

O elenco de “Quem Ama Cuida” já conta com atores renomados, como Letícia Colin, Tony Ramos, Mariana Ximenes, Isabel Teixeira, Agatha Moreira, Antonio Fagundes, Sergio Guizé, Elizabeth Savalla, Rainer Cadete, Jeniffer Nascimento, Isabela Garcia e Tatá Werneck. A direção da novela será feita por Amora Mautner, que traz uma proposta de produção de alta qualidade para o programa.

Com a estreia de “Quem Ama Cuida”, a emissora deverá manter o bom desempenho de sua linha de novelas, ao mesmo tempo em que apresenta novos talentos ao público. A inclusão de Pietro Antonelli, já reconhecido por seu trabalho em outras áreas, pode ser uma estratégia eficaz para atrair a atenção dos telespectadores quando a novela for exibida.