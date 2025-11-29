Domingo Espetacular investiga negócios esportivos e homenageia músicos

Quase quatro meses após a prisão do empresário Renê da Silva Nogueira Junior, acusado de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, ele rompe o silêncio e dá sua primeira entrevista ao jornalista Roberto Cabrini dentro da penitenciária de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. O encontro, que aconteceu após uma negociação prolongada, faz parte da edição do programa exibido no dia 30 de novembro e traz novos detalhes sobre o crime, que ocorreu em meio a uma discussão no trânsito.

Durante a entrevista, Renê admite que estava armado no momento da discussão e confirma que não possuía a documentação necessária para portar a arma. A conversa detalha as circunstâncias do crime desde o início da briga até o tiro fatal. O programa também apresenta documentos e reconstituições do caso, que se tornou um tema de relevância pública, especialmente diante de registros de violência no trânsito em Minas Gerais, enfatizando a gravidade da situação.

Em outra reportagem, o programa destaca a aquisição da marca Pelé pela NR Sports, empresa do pai do jogador Neymar Jr., Neymar da Silva Santos. O acordo foi formalizado no Museu Pelé, em Santos, durante um evento que apresentou detalhes sobre a compra. Em entrevista, o empresário expressou suas expectativas em relação à nova fase da marca, que busca uma representação digna de seu legado. A NR Sports já possui experiência significativa na gestão da imagem de Neymar e em parcerias internacionais, ajudando a promover o nome de Pelé em mercados globais.

A cantora Carolina Ferraz também revisita a história do cantor Luiz Carlos, vocalista do grupo Raça Negra, que compartilha os desafios enfrentados no início de sua carreira. Ele relembra o preconceito que sofreu e as dificuldades enfrentadas, incluindo um período em que ficou três dias sem comida. A conversa revela não apenas as superações de Luiz Carlos, mas também os planos da banda para as comemorações de fim de ano. Raça Negra, desde os anos 1990, se consolidou como um dos grupos mais populares do Brasil, destacando a trajetória de sucesso construída após tempos difíceis.

O programa ainda mostra os bastidores do novo DVD da dupla Gian & Giovani, que celebra 26 anos do clássico “Convite de Casamento”, um grande sucesso do sertanejo. O repórter Paulo Henrique Santos acompanha a gravação, que conta com a participação de artistas como Maiara & Maraisa, Bruno & Marrone e Jorge & Mateus, trazendo uma sensação de nostalgia ao revisitar sucessos marcantes da música sertaneja dos anos 1990.

