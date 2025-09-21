Talitha Morete completa 15 anos na Globo e renova contrato até 2027

A apresentadora Talitha Morete celebra 15 anos de carreira na Globo e a renovação de seu contrato até 2027. Hoje, ela comanda o programa “É de Casa”, que vai ao ar aos sábados. Em entrevista, Talitha compartilhou suas experiências e reflexões sobre seu crescimento profissional e os desafios da televisão.

Talitha começou sua jornada na emissora em 2010, como repórter no “Domingão do Faustão”. Três anos depois, passou a integrar a equipe do “Mais Você”, sob a liderança de Ana Maria Braga. Essa fase foi crucial em sua carreira, permitindo que ela se familiarizasse com o público e o formato dos programas matinais. “Iniciei como repórter e depois passei a atuar ao lado de Ana Maria, o que foi um grande aprendizado”, relembra.

Com o tempo, Talitha ganhou confiança e, a partir de 2020, passou a substituir Ana Maria em algumas edições do “Mais Você”, consolidando sua presença na programação matinal. “Eu conhecia bem o conteúdo e sentia que estava em casa”, afirmou sobre essa experiência.

No mesmo ano, Talitha se tornou apresentadora fixa do “É de Casa”. O programa, que já teve cinco horas de duração, atualmente permanece no ar por quase três horas aos sábados. “É uma delícia encontrar o público do outro lado. É um programa longo e, por isso, temos mais tempo para interagir”, comentou.

Além de “É de Casa”, Talitha também assumiu a bancada do “Encontro” ao lado de Valéria Almeida, substituindo Patrícia Poeta em algumas ocasiões. Para ela, essa nova função representa uma chance de mostrar sua capacidade de se adaptar a diferentes formatos. “Cada programa tem seu estilo, mas o público da manhã da Globo é bastante similar. Foi uma oportunidade de demonstrar minha versatilidade”, disse.

Nos últimos três anos, a apresentadora sentiu um grande amadurecimento em sua carreira. “Aprendo todo sábado. Ao fazer um programa diário de segunda a sábado, o aprendizado é ainda maior”, refletiu.

Talitha se mostra otimista com seu futuro: “Vejo que ainda tenho uma longa trajetória pela frente e estou aprendendo muito a cada dia. É uma grande alegria poder entrar na casa das pessoas e ter essa conexão verdadeira”.