Entretenimento

Faustão aparece em cadeira de rodas no casamento da filha

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Faustão no casamento da filha, Lara. Foto: Instagram
Faustão surge em cadeira de rodas no casamento da filha

No último sábado, dia 20, Faustão, conhecido apresentador da televisão brasileira, fez uma aparição pública rara durante o casamento da sua filha mais velha, Lara Silva, com o ativista Julinho Casares. Apesar de estar se recuperando de uma longa internação, Faustão compareceu ao evento em uma cadeira de rodas, mas fez questão de acompanhar Lara até o altar.

As imagens da cerimônia foram compartilhadas nas redes sociais por João Silva, o filho do meio de Faustão e também apresentador do SBT. Nos vídeos, é possível ver o caçula, Rodrigo Silva, ajudando a empurrar a cadeira de rodas do pai, enquanto Faustão segura a mão de Lara e a entrega ao noivo.

Lara havia comentado anteriormente que a presença do pai era essencial para ela. Ela afirmou que optaram por realizar o casamento em casa, o que o tornava mais confortável para Faustão. “O importante é estarmos juntos. Para mim e para toda a família, é um sonho ter esse momento especial com ele presente”, disse a noiva.

A cerimônia foi intimista, com a presença apenas de familiares e amigos próximos. Lara ressaltou que queria um casamento acolhedor, mencionando que sua intenção era criar memórias felizes junto das pessoas que convivem com eles. “Não queremos um evento grande. Queremos ter um dia feliz, cheio de amor, cercados por quem amamos”, destacou.

Faustão recebeu alta médica no final de agosto, após uma internação que começou em 21 de maio, devido a uma infecção bacteriana e sépsis. Durante esse período, ele passou por um rigoroso tratamento e reabilitação, além de ter enfrentado dois transplantes em sequência: um fígado no dia 6 de agosto e um rim no dia seguinte, ambos de um doador compatível.

A presença de Faustão no casamento da filha não só simboliza a união familiar, mas também representa um momento significativo para os fãs que acompanham a sua luta pela saúde nos últimos meses.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Talitha Morete. Foto: Reprodução/TV Globo

Talitha Morete completa 15 anos na Globo e renova contrato até 2027

2 horas atrás
David Junior. Foto: Reprodução/Instagram

David Junior integra elenco de Coração Acelerado na Dança dos Famosos

1 dia atrás
Maria de Fátima (Bella Campos). Foto: Reprodução/Globo

Virada inesperada para Maria de Fátima na reta final

1 dia atrás
MC Carol e Simaria Mendes. Fotos: Divulgação GNT/TV Globo

Globo confirma grupo Camarote no BBB 26 e busca famosos

2 dias atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo