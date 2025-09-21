Faustão aparece em cadeira de rodas no casamento da filha

No último sábado, dia 20, Faustão, conhecido apresentador da televisão brasileira, fez uma aparição pública rara durante o casamento da sua filha mais velha, Lara Silva, com o ativista Julinho Casares. Apesar de estar se recuperando de uma longa internação, Faustão compareceu ao evento em uma cadeira de rodas, mas fez questão de acompanhar Lara até o altar.

As imagens da cerimônia foram compartilhadas nas redes sociais por João Silva, o filho do meio de Faustão e também apresentador do SBT. Nos vídeos, é possível ver o caçula, Rodrigo Silva, ajudando a empurrar a cadeira de rodas do pai, enquanto Faustão segura a mão de Lara e a entrega ao noivo.

Lara havia comentado anteriormente que a presença do pai era essencial para ela. Ela afirmou que optaram por realizar o casamento em casa, o que o tornava mais confortável para Faustão. “O importante é estarmos juntos. Para mim e para toda a família, é um sonho ter esse momento especial com ele presente”, disse a noiva.

A cerimônia foi intimista, com a presença apenas de familiares e amigos próximos. Lara ressaltou que queria um casamento acolhedor, mencionando que sua intenção era criar memórias felizes junto das pessoas que convivem com eles. “Não queremos um evento grande. Queremos ter um dia feliz, cheio de amor, cercados por quem amamos”, destacou.

Faustão recebeu alta médica no final de agosto, após uma internação que começou em 21 de maio, devido a uma infecção bacteriana e sépsis. Durante esse período, ele passou por um rigoroso tratamento e reabilitação, além de ter enfrentado dois transplantes em sequência: um fígado no dia 6 de agosto e um rim no dia seguinte, ambos de um doador compatível.

A presença de Faustão no casamento da filha não só simboliza a união familiar, mas também representa um momento significativo para os fãs que acompanham a sua luta pela saúde nos últimos meses.