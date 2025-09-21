Notícias

Mansão mais cara do Brasil, avaliada em R$ 200 mi, não vende há um ano

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
Márcio Garcia e sua mansão — Foto: Reprodução/Instagram

A mansão que Marcio Garcia colocou à venda há cerca de um ano continua à procura de um novo proprietário. Avaliada em impressionantes R$ 200 milhões, esse imóvel está localizado no Joá, na Zona Oeste do Rio, e é uma das propriedades mais caras do Brasil.

O preço da casa já passou por mudanças: inicialmente, foi anunciado por 50 milhões de dólares, mas depois baixou para 40 milhões de dólares. Apesar dessas reduções, a venda ainda não se concretizou.

Cristiano Piquet, o corretor encarregado pela venda, afirma que essa demora é comum nesse tipo de transação.

"Quando se trata de imóveis de ultra-luxo, o tempo de venda é bem maior do que em faixas de preço mais medianas", diz ele. Segundo Piquet, o grupo de potenciais compradores é bem restrito e exigente. Para uma casa desse valor, leva-se em média de três a cinco anos para encontrar um comprador, a menos que surja alguém do exterior.

Esse nicho do mercado é quase exclusivo no Brasil, o que significa que propriedades dessa faixa de preço podem ficar disponíveis por anos até serem vendidas.

Exclusividade do mercado

Piquet destaca que a mansão de R$ 200 milhões pode levar de três a cinco anos para ter um comprador, e em alguns casos, ainda mais. O número de interessados dispostos a fechar um negócio desse porte é bastante reduzido.

Ele também menciona que, quando aparece um comprador internacional que já está avaliado no processo, a venda tende a acontecer mais rapidamente. No entanto, essa situação é bastante rara.

Estrutura grandiosa da mansão

Com impressionantes 6.000 m² de área construída, a mansão guarda uma vista deslumbrante para o mar e a Pedra da Gávea, um ícone do Rio de Janeiro.

A estrutura do imóvel é, sem dúvida, um grande atrativo. O espaço conta com uma piscina semiolímpica, jacuzzi, cinema, boate e uma academia completa. Para os amantes de esportes, há uma área dedicada ao mini golfe, além de sete suítes espaçosas e nada menos que 18 banheiros.

Com tantos detalhes de luxo, o preço elevado e a exclusividade dessa propriedade ficam mais claros.

