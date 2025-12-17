Suspense e sequestro marcam ‘Tudo por uma Segunda Chance’

Nos novos episódios da trama Tudo por Uma Segunda Chance, Lucas, interpretado por Daniel Rangel, se vê atormentado por lembranças dolorosas. A tensão aumenta à medida que a ameaça se aproxima. Soraia, vivida por Jade Picon, assume o controle sobre Lucas de forma cada vez mais agressiva. Ela apaga pistas e cria falsas evidências para afastar Paula, interpretada por Débora Ozório.

Paula, decidida a limpar seu nome, tenta avisar Glória, interpretada por Beth Goulart, durante um evento beneficente. No entanto, ela acaba humilhada diante das câmeras e é expulsa do local sob a chuva. Desavisada, Paula cai em uma armadilha: Roberto, um dos capangas leais a Soraia, a sequestra e a leva para um cativeiro afastado. Neste lugar, Paula enfrenta momentos de terror psicológico, com mensagens debochadas e um cronômetro contando os dias para o casamento de Lucas e Soraia.

Enquanto isso, Soraia se delicia com sua suposta vitória, organizando todos os detalhes da cerimônia e ambicionando a fortuna de Lucas. Contudo, a situação se complica quando a polícia inicia uma investigação sobre o desaparecimento de Paula. Arthur, interpretado por Isacque Lopes e o único amigo e aliado de Paula, começa a buscar pistas para encontrá-la.

Os novos capítulos exploram flashbacks do passado sombrio de Soraia e incluem diálogos tensos, aumentando a incerteza em torno da situação: enquanto Paula está presa, Soraia se prepara para o altar, e Lucas se vê confuso, preso entre memórias e sua confiança na pessoa errada.

Tudo por Uma Segunda Chance está disponível na plataforma de streaming Globoplay, onde os espectadores também encontram outras produções exclusivas, como Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, além de derivadas de sucessos da emissora, como Bibi Perigosa, Ramiro e Kelvin, e Angel.

Produzida pelos Estúdios Globo, a novela é escrita por Rodrigo Lassance, com direção artística de Adriano Melo, produção de Juliana Castro e direção de gênero de José Luiz Villamarim. A série reafirma o compromisso da emissora em trazer histórias repletas de suspense e reviravoltas, garantindo emoção e tensão à sua programação.