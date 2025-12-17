Otávio Müller sai de ‘Três Graças’ após morte de personagem

Otávio Müller, conhecido por seu papel como Célio, deixará a novela “Três Graças” nos próximos episódios. O ator se despedirá do programa em um momento crítico da trama. Segundo informações recentes, seu personagem será assassinado por Arminda, interpretada por Grazi Massafera, em um ato que promete alterar o rumo da história.

Esse trágico acontecimento ocorrerá em torno do centésimo capítulo, que está programado para ir ao ar em fevereiro. Arminda, até então uma manipuladora nas sombras, dará um passo decisivo ao empurrar Célio pela escada da mansão, marcando a sua primeira grande maldade de forma direta. Essa ação elevará a personagem a um novo nível de antagonismo, criando um ponto de virada para o enredo.

A morte de Célio terá um impacto significativo na estrutura da novela. O núcleo de humor, onde o personagem estava inserido, já havia sido reduzido e, com essa reviravolta, se tornará ainda mais enxuto. Muitos telespectadores têm comentado nas redes sociais sobre a repetição das cenas cômicas, apontando que elas não contribuíam para a narrativa principal e prejudicavam o fluxo da história.

Atualmente, “Três Graças” tem uma média de audiência de 21,5 pontos, igualando o desempenho de “Mania de Você”, um dos índices mais baixos do horário nobre da Globo. Diante dessa situação, a direção da novela decidiu acelerar a trama, introduzindo novas reviravoltas para captar a atenção dos espectadores, especialmente nas plataformas digitais.

Apesar dos desafios, a novela continuará até maio. Após “Três Graças”, o público poderá conferir “Quem Ama, Cuida”, uma nova produção de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, que já conta com parte do elenco definido.