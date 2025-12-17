‘Coração acelerado’ traz trilha inédita e tem Guito no elenco

Guito retorna à televisão na novela “Coração Acelerado”, que estreia no dia 12 de janeiro, às 19h, na TV Globo. O ator, que ficou conhecido por sua participação em “Pantanal” (2022), interpreta Malvino, um leal amigo de Alaorzinho, vivido por Daniel de Oliveira. Malvino é um personagem que demonstra devoção e apoio ao amigo, tanto nos momentos bons quanto nas dificuldades.

A trama, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, segue Malvino em sua jornada de descobrir seu talento musical e se arriscar na carreira de cantor. Essa escolha está alinhada à carreira real de Guito, que também é cantor e possui uma forte ligação com a música popular brasileira.

A trilha sonora da novela será inédita e criada especialmente para a produção, refletindo o atual cenário do sertanejo, que é o gênero musical mais popular do Brasil. O diretor artístico, Carlos Araujo, explica que a sonoridade da novela traz elementos do Centro-Oeste e de Goiás, incorporando os ritmos e a cultura da região. O público pode esperar músicas que falam de lembranças e paixões, além de tributos aos clássicos sertanejos.

A novela também dá destaque à força feminina na música sertaneja, através da personagem Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz. Agrado é uma cantora e compositora que luta por seu espaço no meio musical. Desde pequena, ela acompanhava a madrinha em apresentações pelo interior do Brasil, ouvindo artistas que desafiaram o domínio masculino no gênero, como Marília Mendonça e Simone & Simaria.

Durante sua infância, Agrado se inscreve em um concurso de rádio em Goiás e conhece João Raul, interpretado por Filipe Bragança. Juntos, os dois sonham em se tornar cantores, mas Agrado acaba tendo que deixar o concurso, trocando uma medalhinha de Santa Cecília com João Raul, que fica com uma pulseira dela. Após esse encontro, seguem caminhos distintos.

Anos depois, João Raul se torna um astro sertanejo e decide usar as redes sociais para encontrar a “garota do passado”, gerando bastante atenção, especialmente por conta de seu romance com a influenciadora Naiane Sampaio, interpretada por Isabelle Drummond. No desenrolar da trama, João Raul e Agrado se reencontram, sem que ele saiba da verdadeira identidade dela, criando conflitos entre gerações e ligando diversos personagens.

“Coração Acelerado” promete levar ao ar histórias que exploram as nuances da música sertaneja, com uma trilha sonora original e um foco na representatividade feminina. A expectativa é alta para a estreia, que trará uma nova visão do universo musical à faixa das sete da Globo.