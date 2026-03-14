‘SuperPop’ altera formato na RedeTV! com Cariúcha no comando

O programa SuperPop, da RedeTV!, irá passar por uma reformulação significativa, com a nova fase estreando no dia 25 de março, às 22h30. A apresentadora Cariúcha assumirá o comando da atração, que contará com uma identidade visual renovada e mudanças na produção.

Uma das principais inovações é que o SuperPop deixará de ser exibido ao vivo e agora será gravado. Essa alteração visa proporcionar mais controle sobre o conteúdo, permitindo que a equipe de produção se organize melhor e trabalhe de forma mais cuidadosa com o material que será apresentado ao público.

Cariúcha tem um projeto claro para esta nova etapa do programa: ela pretende utilizar reportagens externas como um dos elementos centrais do SuperPop. Isso incluirá gravações em comunidades do Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil, como o Nordeste. A ideia é conectar a atração com questões do cotidiano dos brasileiros, abordando temas como cultura, culinária e diversidade.

O objetivo é ampliar os horizontes do programa, trazendo histórias e personagens que refletem diferentes contextos regionais e sociais. Assim, o SuperPop buscará uma maior aproximação com o público, valorizando o Brasil real.

No dia da gravação inaugural, o cantor Thierry participou do programa. A presença da artista Negra Li foi adiada devido a conflitos de agenda, conforme noticiado. Essa nova fase promete trazer um conteúdo mais dinâmico e envolvente, voltado para as realidades e vivências de diversas comunidades brasileiras.