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Saiba o que levou Bolsonaro à UTI

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o que é o quadro que levou Bolsonaro à UTI?
Infecção bacteriana pode atingir os dois pulmões e costuma exigir tratamento com antibióticos e acompanhamento hospitalar. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral. Ele começou a apresentar febre alta, queda na saturação de oxigênio, calafrios e um pouco de sudorese. Atualmente, ele está internado na UTI do Hospital DF Star, recebendo antibióticos intravenosos e acompanhamento médico de perto.

Broncopneumonia bilateral: o que é essa condição?

A broncopneumonia é um tipo de pneumonia provocada por infecções bacterianas. Ela atinge áreas diferentes dos pulmões, principalmente aquelas menores, como os bronquíolos e alvéolos. Quando falamos em “bilateral”, significa que os dois pulmões estão envolvidos no problema, dificultando a troca de oxigênio no corpo.

Esse quadro pode ser particularmente preocupante, principalmente para pessoas mais velhas ou com outras condições de saúde. Quando os pulmões não funcionam bem, pode haver um aumento do risco de complicações respiratórias, o que geralmente exige que o paciente fique internado.

Sintomas mais comuns

Os sintomas da broncopneumonia podem te deixar mal por um tempo. A febre é um dos mais comuns, acompanhada de tosse com secreção e falta de ar. Você pode sentir dor no peito ao respirar, um cansaço que parece não ter fim e uma sensação de mal-estar generalizado.

Em pessoas idosas, a situação pode ser um pouco diferente. Eles podem apresentar sintomas como confusão mental, sonolência ou até uma piora súbita de doenças que já tinham. Isso pode complicar ainda mais o diagnóstico, tornando o reconhecimento da doença mais difícil.

O tratamento varia. Se o caso for leve, muitas vezes é possível fazer o tratamento em casa, com antibióticos orais e supervisão médica. Mas se o quadro for mais sério, a internação é necessária. Nesses casos, o paciente receberá antibióticos via intravenosa, oxigênio e monitoramento constante.

É uma situação que demanda atenção, tanto dos médicos quanto da família, especialmente em tempos em que a saúde é tão valorizada. Acompanhar de perto a evolução do quadro de saúde é fundamental para garantir uma melhor recuperação.

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