Audiência do último capítulo de ‘Êta Mundo Melhor!’

A novela “Êta Mundo Melhor!” encerrou sua exibição sem alcançar os índices de audiência das cinco novelas mais assistidas na faixa das 18h nesta década. Durante todo o seu tempo no ar, a produção registrou uma média de 18,6 pontos na Grande São Paulo. Esse número ficou abaixo de outras novelas, como “Amor Perfeito”, que foi a mais vista, com uma média de 19,5 pontos. Outras produções que também se destacaram foram “Mar do Sertão” e “No Rancho Fundo”, cada uma com 19,2 pontos, e “Além da Ilusão”, que terminou com 19,0 pontos.

No entanto, o último capítulo da novela apresentou um aumento significativo na audiência. Os dados preliminares indicam que “Êta Mundo Melhor!” alcançou uma média de 20,5 pontos, com um pico de 23 pontos. Em comparação, a Record ficou com 6,7 pontos, a Band com 2,7 pontos e o SBT com 2,2 pontos. Vale lembrar que esses números podem ser revisados na divulgação final programada para a próxima segunda-feira, que levará em conta mais dados de audiência. Em São Paulo, cada ponto representa cerca de 78.780 domicílios e 199.632 pessoas.

Escrita por Mauro Wilson e Walcyr Carrasco, “Êta Mundo Melhor!” não alcançou o mesmo sucesso que sua antecessora, “Êta Mundo Bom!”, que serviu como referência para o projeto. O desempenho da trama foi considerado mais fraco ao longo do tempo, o que impediu que ela entrasse no grupo das novelas de maior audiência da década.

Apesar do encerramento abaixo das expectativas, a história ainda mantém a possibilidade de uma terceira temporada que pode ser lançada em 2029. Essa chance é considerada pela emissora, que vê apelo no enredo da trama.

O último episódio avançou a narrativa em dez anos, mostrando o casamento de Pureza, interpretada por Beatriz Anjinho, com Picolé, papel de Igor Fernandez. A cena final trouxe Candinho, vivido por Sérgio Guizé, refletindo sobre as dificuldades da vida, reiterando a mensagem de que o bem sempre triunfa sobre o mal.