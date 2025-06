Globo exibe especial de São João em homenagem à cultura nordestina

Neste domingo, dia 29, a TV Globo apresenta o especial “Destino: São João” logo após o programa “Fantástico”. A atração tem como objetivo celebrar as tradições vibrantes das festas juninas no Nordeste brasileiro. Com a apresentação de Gil do Vigor, o programa irá explorar cinco cidades conhecidas por suas celebrações de São João, destacando a importância da cultura popular no Brasil.

As cidades que serão visitadas são:

– Mossoró, no Rio Grande do Norte

– Campina Grande, na Paraíba

– Caruaru, em Pernambuco

– São Luís, no Maranhão

– Maracanaú, no Ceará

Em cada uma dessas localidades, o repórter Tiago Medeiros compartilhará as particularidades das festas. Ele mostrará como os moradores mantêm vivas as tradições, apresentando elementos típicos como as quadrilhas, as comidas tradicionais e a música forrozeira, além dos grandes arraiais que atraem milhares de visitantes.

O especial também irá além da festividade externa e dará voz aos bastidores das celebrações. Serão contadas as histórias de quem trabalha para tornar essa festa possível, incluindo costureiras que confeccionam figurinos, músicos que animam os eventos e comerciantes que vivem da festa. Essas narrativas destacarão o papel fundamental da cultura na união e fortalecimento das comunidades locais.

Com direção de Fellipe Ayla e produção de Nicolas Rebouças, o programa busca mostrar de forma sensível a riqueza das tradições nordestinas. A redação fica a cargo de Douglas Vieira, que apoia a elaboração de um retrato autêntico e festivo da diversidade cultural da região.

O especial promete ser uma verdadeira celebração da cultura, trazendo um pouco do espírito nordestino para todo o Brasil.