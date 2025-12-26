Sterblitch será irmão de Antonio Fagundes em ‘Quem Ama Cuida’

A Globo está expandindo o enredo da novela “Quem Ama Cuida” com a introdução do personagem interpretado por Eduardo Sterblitch. O ator irá dar vida a um irmão desconhecido do milionário Artur, que é interpretado por Antonio Fagundes. Essa nova figura trará um elemento inesperado à história, intensificando a luta pela herança do empresário.

Artur é dono de uma joalheria renomada e, cansado de sustentar seus irmãos, Pilar e Ulisses, ele decide dar um passo drástico. Pilar, interpretada por Isabel Teixeira, e Ulisses, que deve ser vivido por Alexandre Borges, são os irmãos que dependem financeiramente dele. Para garantir que sua fortuna não chegue às suas mãos, Artur resolve casar com a fisioterapeuta Adriana, papel de Leticia Colin. O plano é que, ao falecer, a herança fique com a nova esposa, afastando os irmãos da herança.

No entanto, logo após o casamento, Artur é assassinado em circunstâncias enigmáticas. A culpa pelo crime recai sobre Adriana, que acaba sendo presa por anos. Ao ser liberada, ela decide se vingar, contando com o apoio do advogado Pedro, papel de Chay Suede. No decorrer da trama, Pedro e Adriana desenvolverão um romance. O personagem Pedro é filho de Ademir, também advogado, e há especulações sobre a participação de Dan Stulbach nesse papel.

Além dos papéis principais, a novela contará com a participação de Flávia Alessandra, que interpretará Fábia, esposa de Ulisses. As filhas de Pilar serão vividas por Tata Werneck e Agatha Moreira. Tata interpretará uma jovem que se torna uma stalker, enquanto Agatha fará o papel de uma mulher viciada em aplicativos de relacionamento.

Mariana Ximenes também se juntará ao elenco, interpretando uma mulher que se enamora por um homem mais jovem, possivelmente vivido por Henrique Barreira. Já Tatiana Tiburcio e Mariana Sena interpretarão uma mãe e filha na trama. Mariana Sena será Elenice, amiga de Adriana, que enfrenta dificuldades em seu casamento com um marido alcoólatra e abusivo, papel cogitado para Allan Souza Lima.

A novela é escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner. A estreia está marcada para maio e a trama promete trazer à tona temas como disputas familiares e vinganças, que são marcas registradas das novelas do horário nobre.