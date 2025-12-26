Próxima Página discute relacionamento abusivo e plágio na Globo

A Globo anunciou que o assunto de relacionamento abusivo será o tema central de sua nova novela, “Próxima Página”. A estreia está prevista para o segundo semestre de 2026, após a exibição de “Coração Acelerado”.

A trama gira em torno de Íris, uma jovem com o sonho de se tornar escritora. Ela se muda para São Paulo para participar de um concurso literário promovido por uma grande editora. Durante essa jornada, Íris se apaixona por Cássio Lamira, um escritor renomado e seu ídolo, que está enfrentando um bloqueio criativo.

No entanto, Íris terá uma grande decepção ao descobrir que Cássio plagiou sua obra. Essa revelação traz à tona questões importantes sobre ética profissional e abuso de poder no mercado editorial, alterando drasticamente o rumo da vida da protagonista.

Além do tema do plágio, a novela também abordará a alfabetização na terceira idade, destacando a importância da inclusão social e ampliando o alcance da história para diferentes faixas etárias.

A direção artística será realizada por André Câmara e a produção contará com 179 capítulos, com exibição prevista entre agosto de 2026 e março de 2027. O roteiro contará com a colaboração de profissionais como Eddy Fernandes, Isabela Aquino, Leonardo Lanna, Daniel Lameira e Mariana Torres.

“Próxima Página” busca ampliar os temas tratados nas novelas das 19h, mesclando questões sensíveis com elementos de romance, conflitos no mundo editorial e disputas familiares. A ambientação em São Paulo e a exploração do mercado editorial prometem trazer uma estética contemporânea à trama, conectando a história a um público diversificado e alinhando-se com as produções atuais da faixa.