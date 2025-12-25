‘Estranho amor’ com Juliana Knust estreia na Record

A série ‘Estranho Amor’ estreia na Record no dia 5 de janeiro, às 23h15, e promete trazer uma nova perspectiva sobre a violência contra a mulher no Brasil. Essa produção, que é uma coprodução entre Visom Digital, AXN e Record, tem como objetivo aumentar a representatividade de séries nacionais com foco social e jornalístico.

Com cinco episódios, a série é protagonizada por Juliana Knust, que interpreta a delegada Vânia. A personagem assume uma Delegacia de Defesa da Mulher no Rio de Janeiro após ter sido vítima de uma relação abusiva. Sua história ilustra não apenas as marcas do trauma pessoal, mas também as dificuldades enfrentadas ao buscar justiça, evidenciando a falta de preparo de alguns policiais diante das denúncias de violência.

Além de tentar resolver os casos de violência, Vânia se depara com sua própria dor ao procurar pela filha, que desapareceu após o ex-marido a entregar à avó paterna antes de deixar o país. Essa dualidade entre o trabalho e a vida pessoal da delegada adiciona profundidade à narrativa.

‘Estranho Amor’ utiliza uma estética que lembra documentários, refletindo a rotina das delegacias especializadas no enfrentamento à violência doméstica em uma das cidades mais populosas do Brasil. Cada episódio foca em um caso diferente, enquanto a memória e os traumas de Vânia são explorados por meio de flashbacks que demonstram a frequência e a gravidade da violência doméstica.

A série foi desenvolvida para ser exibida diariamente na TV aberta, com episódios de 45 minutos. Também haverá versões adaptadas para plataformas digitais, o que amplia seu alcance. Os episódios são estruturados com ganchos que visam manter o público engajado, e os diferentes tempos narrativos são destacados por cores e recursos visuais distintos que contrastam o presente e os flashbacks da protagonista.

Por meio da visão de Vânia, ‘Estranho Amor’ se posiciona como uma importante obra na discussão sobre a violência doméstica, combinando elementos de drama policial e realismo social. A expectativa é que a série provoque reflexões necessárias sobre temas ainda muito presentes na sociedade brasileira.