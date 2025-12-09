Rodrigo Faro rejeita convite para novela da Globo por rotina familiar

Rodrigo Faro surpreendeu ao informar que não irá participar da nova novela das nove da Globo, intitulada “Quem Ama Cuida”, marcada para estrear em maio de 2026. Durante a final da “Dança dos Famosos”, que ocorreu no último domingo, o apresentador deixou claro que a decisão foi motivada por questões pessoais, especialmente a dificuldade de se mudar para o Rio de Janeiro e ficar longe da família.

Faro, que mora em São Paulo com a esposa e suas três filhas, destacou que a rotina de gravações longas faria com que ele estivesse afastado de sua família por muito tempo, o que não seria viável neste momento de sua vida.

Apesar de recusar o convite para a novela, o apresentador não descarta a possibilidade de retornar à atuação em projetos futuros, desde que sejam participações menores. Ele comentou que novelas exigem um comprometimento extenso, o que dificultaria a conciliação com sua vida familiar. “Se for uma participação, até tudo bem”, afirmou, mantendo um tom leve durante a conversa nos bastidores do programa.

A prioridade de Faro neste momento é continuar com seu trabalho na televisão, buscando oportunidades que se encaixem melhor em sua rotina familiar e que o inspirem profissionalmente. Ele mencionou que seu objetivo é não decepcionar seu público e manter-se ativo como apresentador. “Quero continuar trabalhando em projetos que me façam brilhar os olhos”, disse, ressaltando que isso pode ocorrer tanto na Globo quanto em outras emissoras.

A participação de Faro na “Dança dos Famosos” foi vista por ele como uma forma de experimentar novas oportunidades e se divertir. “Topei fazer o Dança porque eu poderia me testar, brincar, gerar entretenimento”, explicou.

Apesar de seu contrato com a Globo se encerrar no final de dezembro, ele garantiu que a sua agenda continua cheia de compromissos. “Minha vida não para. É muito trabalho, uma loucura. Mas vamos ver, quem sabe?” concluiu, deixando em aberto a possibilidade de novos projetos no futuro.