Estresse frequente: conheça os impactos na saúde cerebral

O estresse é algo que todo mundo enfrenta ao longo da vida, e, em pequenas doses, pode até trazer alguns benefícios. Mas quando ele se instala e se torna frequente, pode afetar nosso cérebro de maneiras que nem imaginamos.

O neurologista Dr. Paulo Porto de Mello explica que a grande questão é a intensidade e a constante presença do estresse. Ele é uma resposta natural do corpo, mas precisamos lembrar que nosso cérebro não foi feito para viver em alerta todo o tempo. “Se isso acontece, as consequências para a saúde mental podem ser bem sérias”, alerta.

Aqui estão três efeitos negativos que o estresse pode ter no cérebro:

1. Prejudica a memória

Quando o estresse se torna prolongado, ele afeta uma região do cérebro chamada hipocampo, que é a responsável pela memória e aprendizado. Com o aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, nosso cérebro enfrenta dificuldades para armazenar e recuperar informações. É aquelas horas em que você vai buscar uma informação e simplesmente não consegue lembrar. Ao dirigir, por exemplo, pode até causar aquele “apagão” sobre qual rua você deveria ter virado, não é mesmo?

2. Diminui a concentração

Outro efeito que muitos de nós sentimos é a dificuldade de foco. O estresse atrapalha a comunicação entre os neurônios, prejudicando nossa capacidade de atenção e raciocínio. Você já percebeu como, em um dia estressante, a mente parece correr para todos os lados? Isso não só afeta nosso desempenho no trabalho, mas também pode complicar aquela rotina de dirigir em um trânsito pesado, onde a concentração é essencial.

3. Afeta o equilíbrio emocional

O estresse também mexe nas áreas do cérebro ligadas às emoções. Isso acaba deixando a gente mais reativo e propenso a irritações e ansiedades. Já sentiu que, em situações do dia a dia, a paciência parece ter desaparecido? É porque o cérebro, sob estresse constante, tende a reagir rapidamente, sem pensar muito nas consequências.

Quando o estresse vira sinal de alerta?

O Dr. Paulo destaca a importância de reconhecer os sinais que o nosso corpo e mente nos enviam. Se você está enfrentando dificuldades de concentração, esquecimentos frequentes ou mudanças de humor, pode ser que o nível de estresse esteja muito alto. O legal é que não precisamos eliminar o estresse completamente. O ideal é aprender a administrá-lo. O cérebro, assim como numa estrada cheia de buracos, precisa de um bom equilíbrio para rodar suave.

Entre as dicas para controlar o estresse, vale lembrar da importância de uma boa rotina de sono, exercícios físicos e, claro, reservar um tempinho para respirar e relaxar no dia a dia. Assim, quando sentamos ao volante, conseguimos ter mais clareza e paciência, aproveitando melhor cada momento na estrada.