Sol Vega é eliminada do BBB 26 após disputa física

A 26ª edição do Big Brother Brasil teve sua primeira expulsão nesta quarta-feira, dia 11 de fevereiro. A influenciadora Sol Vega foi desclassificada após um conflito físico com Ana Paula Renault, que ocorreu durante uma manhã conturbada na casa.

O anúncio da eliminação aconteceu à tarde e foi comunicado aos participantes. A produção explicou que Sol havia ultrapassado os limites do programa, desrespeitando as regras estabelecidas. O comunicado oficial deixou claro: “Nós avaliamos as imagens da atitude da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela violou as normas do programa. Sol está desclassificada do BBB 26.”

O desentendimento começou quando a participante Milena Lages acordou os outros confinados batendo nas portas dos quartos. Ana Paula se juntou a Milena, demonstrando apoio, o que acionou uma reação imediata de Sol. A discussão escalou rapidamente em tom e intensidade.

Durante o confronto, Sol se aproximou fisicamente de Ana Paula e fez um movimento de sacudi-la, elevando a voz. Ana Paula reagiu: “Pisou no meu pé aqui, viu? Agora vai chorar! Complicado.” Em resposta, Sol disse: “Não sou você, não, Ana Paula! Não sou você. Se toca!” O ator Babu Santana, que acompanhou a cena, definiu o gesto de Sol como agressão, questionando sua postura: “Você não precisava vir gritando, e aí?”

Após a intervenção de Babu, Sol fez críticas a Milena e ao grupo rival, referindo-se ao comportamento deles como “doente mental” e contestando a discrepância no tratamento entre os dois grupos.

Ana Paula rebateu as provocações, enfatizando valores éticos: “Se toca, se olha! Uma mulher que passa por cima dos valores, da ética dela pra querer ganhar R$ 5 milhões. Se toca. Sai fora!”

Antes de deixar a casa, Sol teve uma oportunidade de se manifestar no Raio-X, um recurso que permite aos participantes gravar mensagens. Ela utilizou esse momento para expor sua versão dos acontecimentos, narrando os detalhes desde quando Milena iniciou o despertar dos colegas.

A eliminação de Sol Vega marca um momento significativo nesta edição do reality show, evidenciando a intensidade das relações e emoções que permeiam a convivência dos participantes.