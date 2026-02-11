Entretenimento

Sol Vega é eliminada do BBB 26 após disputa física

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Sol Vega é expulsa do BBB 26. Foto: Reprodução
Sol Vega é desclassificada do BBB 26 após confronto físico

A 26ª edição do Big Brother Brasil teve sua primeira expulsão nesta quarta-feira, dia 11 de fevereiro. A influenciadora Sol Vega foi desclassificada após um conflito físico com Ana Paula Renault, que ocorreu durante uma manhã conturbada na casa.

O anúncio da eliminação aconteceu à tarde e foi comunicado aos participantes. A produção explicou que Sol havia ultrapassado os limites do programa, desrespeitando as regras estabelecidas. O comunicado oficial deixou claro: “Nós avaliamos as imagens da atitude da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela violou as normas do programa. Sol está desclassificada do BBB 26.”

O desentendimento começou quando a participante Milena Lages acordou os outros confinados batendo nas portas dos quartos. Ana Paula se juntou a Milena, demonstrando apoio, o que acionou uma reação imediata de Sol. A discussão escalou rapidamente em tom e intensidade.

Durante o confronto, Sol se aproximou fisicamente de Ana Paula e fez um movimento de sacudi-la, elevando a voz. Ana Paula reagiu: “Pisou no meu pé aqui, viu? Agora vai chorar! Complicado.” Em resposta, Sol disse: “Não sou você, não, Ana Paula! Não sou você. Se toca!” O ator Babu Santana, que acompanhou a cena, definiu o gesto de Sol como agressão, questionando sua postura: “Você não precisava vir gritando, e aí?”

Após a intervenção de Babu, Sol fez críticas a Milena e ao grupo rival, referindo-se ao comportamento deles como “doente mental” e contestando a discrepância no tratamento entre os dois grupos.

Ana Paula rebateu as provocações, enfatizando valores éticos: “Se toca, se olha! Uma mulher que passa por cima dos valores, da ética dela pra querer ganhar R$ 5 milhões. Se toca. Sai fora!”

Antes de deixar a casa, Sol teve uma oportunidade de se manifestar no Raio-X, um recurso que permite aos participantes gravar mensagens. Ela utilizou esse momento para expor sua versão dos acontecimentos, narrando os detalhes desde quando Milena iniciou o despertar dos colegas.

A eliminação de Sol Vega marca um momento significativo nesta edição do reality show, evidenciando a intensidade das relações e emoções que permeiam a convivência dos participantes.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Cenas da novela Rubi. Foto: Reprodução/SBT

Números consolidados de 10/02/2026 são divulgados

7 horas atrás
Evaristo Costa. Foto: Divulgação

Evaristo Costa é escalado para apresentar ‘Casa do Patrão’

10 horas atrás
Foto: Divulgação/Globo

Sentimentos do centésimo capítulo de ‘Três Graças’

22 horas atrás
Tadeu Schmidt. Foto: Divulgação/Globo

Tadeu Schmidt apresenta ‘Central da Copa’ após BBB 26 na Globo

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo