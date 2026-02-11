Ana Paula do BBB 26 fala sobre constipação severa após 7 dias

A conversa da Ana Paula no BBB 26 sobre ter passado sete dias sem conseguir evacuar trouxe à tona um assunto que muitos preferem manter em segredo, mas que é extremamente importante: o funcionamento do intestino. Estamos falando de algo que faz parte do nosso dia a dia e que influencia muito o nosso bem-estar. Então, o que é considerado normal e quando devemos ficar preocupados? Vamos entender isso melhor.

O Dr. Cássio Vieira de Oliveira, gastroenterologista e chefe do Serviço de Endoscopia Digestiva de um hospital em Botucatu, explica que isso de ficar tanto tempo sem ir ao banheiro não é normal, e sim um sinal de constipação. Essa condição pode ser identificada quando temos menos evacuações do que o habitual, além de sentir aquele esforço excessivo, fezes endurecidas e a impressão de que não conseguimos esvaziar completamente o intestino.

### Causas de constipação

O confinamento, como o que rola em um reality show, pode afetar bastante nossos hábitos. O Dr. Cássio comenta que algumas questões, como uma alimentação pobre em fibras, beber pouca água, ficar sentado por longos períodos e até o estresse podem piorar o quadro. Imagine só: se você mudar seu padrão de alimentação e parar de se mover tanto, é bem provável que seu intestino seja afetado.

### Quando a condição se torna grave

Agora, se a constipação vier acompanhada de outros problemas, é hora de prestar atenção redobrada. Sinais como perda de peso sem explicação, sangramento e dores abdominais intensas são alarmantes. Se algum desses sintomas aparecer, a recomendação é buscar ajuda médica imediata. O Dr. Cássio menciona que situações como febre e vômitos também requerem investigação. Não dá para vacilar, pois é melhor prevenir do que remediar!

### Frequência ideal de evacuação

Muita gente pode se perguntar: “Mas quanto tempo é seguro ficar sem ir ao banheiro?” Segundo Dr. Cássio, para um adulto saudável, estar até três dias sem evacuar não é tão arriscado. Mas se passar de sete dias, os riscos de complicações aumentam, e isso é especialmente preocupante para os mais velhos ou quem já tem outras condições de saúde.

### Regulando o trânsito intestinal de maneira saudável

E como podemos deixar nosso intestino funcionando direitinho? Algumas dicas simples podem fazer toda a diferença. Comece a aumentar a quantidade de fibras na dieta, beba bastante água e mexa-se mais — uma caminhada rápida depois do almoço pode ajudar! Também é bom estabelecer uma rotina de idas ao banheiro, principalmente após as refeições. E quem já assistiu àquela dica do banquinho? Ele ajuda a elevar os pés durante a evacuação, tornando tudo mais fácil. Evitar laxantes fortes sem orientação é fundamental, pois eles podem causar mais problemas do que soluções.

No fim das contas, cuidar do nosso intestino é questão de saúde e bem-estar. E saiba: sempre que bate aquela sensação incômoda, é bom lembrar que podemos dar aquele jeitinho — e viver muito melhor!