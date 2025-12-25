Silvia Abravanel comenta sobre o fim de ‘Bom Dia & Cia’ no SBT

A saída do programa “Bom Dia & Cia” da programação do SBT, que ocorreu no último dia 12, levantou debates sobre a gestão de conteúdos infantis na emissora. Silvia Abravanel, que é apresentadora do “Sábado Animado” e dirige o núcleo de programação infantil, expressou sua insatisfação com a decisão. Ela defende fortemente a necessidade de uma programação diária voltada para o público infantil, afirmando: “Tem que ter programação infantil a semana toda, sim”.

Durante uma participação no ‘Jornal dos Famosos’ da LeoDias TV, Silvia analisou os acertos e erros do SBT em 2023 e voltou a tocar no tema da programação para crianças ao discutir a saída de Patati Patatá, que foi uma aposta da emissora que acabou por não obter sucesso em audiência. Apesar desse revés, Silvia acredita que a presença de personagens como palhaços é essencial para atrair o público infantil. “Nada melhor para apresentar um programa infantil do que palhaços,” completou.

Silvia também compartilhou sua opinião sobre outros programas da emissora, elogiando “The Voice Brasil” por sua capacidade de descobrir novos talentos. “Achei muito legal, porque descobre novos talentos,” disse ela, demonstrando entusiasmo pelo formato.

Em relação a outros conteúdos, a apresentadora revelou que preferia que o programa “Aqui Agora” retornasse com Christina Rocha, embora reconheça a importância da apresentadora no programa “Casos de Família”. Para Silvia, Christina é “a cara do SBT”, destacando seu papel como mediadora e psicóloga no programa.

Entretanto, nem todas as iniciativas da emissora foram bem-sucedidas na opinião de Silvia. Ela mencionou a interrupção da faixa de doramas, justificando que o fim do programa “Meu Amor das Estrelas” se deu devido ao seu baixo desempenho. Para ela, a lógica é simples: “Time que não está ganhando, tira, bota no banco de reserva”.

Silvia ressaltou que as decisões de programação também envolvem fatores comerciais, afirmando que a audiência e a rentabilidade são cruciais para as mudanças na grade. “Televisão vive de grana, não é só fazer as pessoas falarem ‘Ai, que delícia de programação’,” explicou.

Por fim, a apresentadora destacou que erros e acertos são parte do processo de gestão de uma emissora. Ela mencionou seu pai, Silvio Santos, como alguém que frequentemente mudava suas decisões rapidamente. “Nada é 100%. Até meu pai errava! Ele mexia na grade e não tinha a paciência de esperar para ver se dava certo,” lembrou. Silvia finalizou afirmando que a televisão é um meio dinâmico, que exige adaptações constantes.