João Silva participa de especial animado de Latino no SBT

A programação de fim de ano do SBT foi alterada após o cancelamento do especial que seria apresentado por Zezé Di Camargo. Essa decisão foi tomada a pedido do cantor e também devido a compromissos comerciais já assumidos pela emissora com patrocinadores. Para preencher essa lacuna, o canal optou por produzir o especial “Baile da Latinera”, que será conduzido pelo cantor Latino e exibido no dia 30 de dezembro em um horário estratégico.

O “Baile da Latinera” tem como proposta criar uma verdadeira atmosfera de festa, com pista cheia e bastante interação entre Latino, os convidados e o público presente nos estúdios do SBT. Durante a gravação, Latino irá relembrar hits que fizeram sucesso ao longo dos anos e também apresentará novos projetos que devem ser lançados em 2026, trazendo novidades sobre sua carreira.

Além de Latino, o especial contará com a participação do cantor João Silva. A atração se destaca pela proposta de envolver o público, promovendo brincadeiras e momentos de descontração. No final da apresentação, Latino se movimentará entre os convidados, transformando a experiência em uma verdadeira celebração musical.

Com essa nova programação, o SBT conseguiu manter o compromisso com os anunciantes que já haviam reservado espaços para o horário que originalmente seria ocupado por Zezé Di Camargo. Essa mudança evita perdas financeiras e ajusta a grade de entretenimento para o horário nobre. O “Baile da Latinera” será exibido após o “Programa do Ratinho”, garantindo um especial inédito para os telespectadores.

O evento promete encerrar o ano com uma homenagem aos clássicos dos bailes, misturando alegria com novidades, consolidando assim Latino como uma figura central no especial de fim de ano do SBT.