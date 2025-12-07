Silvero Pereira e Thaís Sousa vencem a ‘Dança dos Famosos 2025’

Silvero Pereira, junto com a professora Thaís Sousa, conquistou o título da “Dança dos Famosos 2025” em uma edição especial que celebrou os 20 anos do quadro. A grande final foi exibida ao vivo neste domingo (7), no programa “Domingão com Huck”, após quatro meses de competições que incluíram coreografias em grupo, apresentações em dupla e performances em 17 ritmos distintos.

Na final, Silvero teve um desempenho destacado, alcançando notas máximas tanto do júri artístico quanto do técnico nas duas danças que realizou. Ele venceu com uma vantagem significativa, perdendo apenas 0,2 ponto em sua pontuação total. Wanessa Camargo ficou em segundo lugar e Manu Bahtidão foi a terceira colocada, formando assim o pódio da competição.

Como prêmio pela vitória, Silvero e Thaís receberam cada um um carro 0 km e o troféu da “Dança dos Famosos”. A trajetória da dupla foi marcada por coreografias variadas e uma recepção favorável tanto por parte do júri quanto do público que votou.

Ao longo da competição, o público acompanhou a evolução de Silvero em diferentes ritmos e apresentações, o que realçou o caráter inovador do programa. Essa edição comemorativa buscou não apenas entreter, mas também trazer à tona questões sociais importantes, posicionando o quadro como uma vitrine que reflete trajetórias e histórias de vida.

Durante sua fala de agradecimento, Silvero direcionou suas palavras a aqueles que se identificam com sua história, mencionando especialmente as pessoas que vêm do interior e têm origem em escolas públicas. Ele fez questão de estabelecer um vínculo emocional com os espectadores, ressaltando que é possível superar dificuldades e alcançar o sucesso.

Silvero declarou: “Eu quero falar para você, brasileiro. Você brasileiro que vem do interior e estudou em escola pública a vida inteira. Existe esperança. Porque de onde eu saí – e de onde essa mulher saiu – existe esperança para você vencer na vida”. Ele afirmou que sua vitória não é apenas uma conquista pessoal, mas também uma inspiração para outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes.

Com essa conquista, Silvero Pereira reafirma sua trajetória na televisão aberta, representando a diversidade e as lutas sociais em seu discurso. A edição especial do programa reforça a importância do entretenimento como um espaço para narrativas de origem periférica, trazendo novas vozes e histórias para o horário nobre.