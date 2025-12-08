Entretenimento

Globo expande formatos do ‘Caldeirão com Mion’ em 2026

Marcos Mion. Foto: Divulgação/Globo
Em 2026, Globo amplia formatos no 'Caldeirão com Mion' aos sábados

A Globo anunciou que irá continuar investindo no programa "Caldeirão com Mion" como uma de suas principais atrações para os sábados em 2026. Essa decisão reafirma a confiança da emissora no apresentador Marcos Mion e no formato do programa, que tem se mostrado estável em audiência. Recentemente, os dados apontaram uma média de 11 pontos na Grande São Paulo.

Apesar de algumas críticas nas redes sociais, "Caldeirão com Mion" se mantém relevante na programação da Globo, com um desempenho que justifica sua continuidade e expansão. Para o próximo ano, a emissora planeja estrear novos quadros que buscam aumentar o apelo popular e emocional do programa. Entre as novidades estão:

  • Churrascão do Mion: Um quadro que reúne festividades e apresentações musicais.
  • Match Sertanejo: Um reality show que visa formar uma nova dupla sertaneja.
  • Sua Festa é Nossa Festa: Um segmento dedicado a comemorar momentos especiais dos telespectadores.
  • Caldeirão de Sonhos: Um projeto voltado para realizar desejos de crianças.
  • Mar de Sonhos: Um quadro onde famílias têm a oportunidade de ver o mar pela primeira vez.

Além dos novos quadros, o "Caldeirão" terá edições especiais ao vivo entre junho e julho, durante a Copa do Mundo de 2026. O objetivo é aproveitar o aumento de audiência que o evento esportivo proporciona e consolidar o programa como uma plataforma de entretenimento ao vivo.

Com a direção artística de Geninho Simonetti e produção de Tatynne Lauria e Matheus Pereira, além de contar com a direção de gênero de Monica Almeida, "Caldeirão com Mion" se tornou um espaço para novos formatos e talentos. A abordagem do programa segue a tradição de ser um espaço de variedades nas tardes de sábado da Globo.

Mesmo diante de algumas críticas, a emissora continua apostando na atração como parte de sua estratégia para manter a grade estável. A expectativa é que os novos quadros ampliem o público e melhorem os índices de audiência ao longo de 2026, mantendo Marcos Mion como figura central na programação.

