Globo altera programação noturna para a Copa do Mundo 2026

Durante a Copa do Mundo de 2026, a Globo fará mudanças em sua programação noturna para acomodar os jogos da Seleção Brasileira. Com os direitos de transmissão do torneio, a emissora precisará ajustar a exibição de suas novelas, que competem com os horários das partidas.

Após o sorteio dos grupos, realizado no dia 5 de outubro, a FIFA anunciou os horários das partidas da fase inicial no dia seguinte. O Brasil, que está no Grupo C, jogará três vezes na fase de grupos: a estreia será contra o Marrocos no sábado, 13 de junho, às 19h (horário de Brasília). Em seguida, enfrentará o Haiti na sexta-feira, 19 de junho, às 22h, e encerrará essa fase contra a Escócia na quarta-feira, 24 de junho, também às 19h.

Essas datas terão impacto direto na exibição das novelas da Globo, que inclui os títulos “Coração Acelerado”, “Nobreza do Amor” e “Quem Ama Cuida”. A emissora está analisando se irá cancelar a transmissão das novelas, reduzir a duração dos episódios ou modificar os horários de exibição.

Além das novelas, a programação da tarde também precisará ser ajustada para incluir a cobertura das partidas, que ocorrerão entre 11 de junho e 19 de julho. A Globo transmitirá 55 jogos no total, sendo 38 na fase de grupos, 16 nas fases de mata-mata e a grande final. O SBT também terá direitos para exibição de jogos na TV aberta, o que colocará a emissora em uma posição competitiva na cobertura do evento.

A estratégia final sobre como a programação será moldada ainda está sendo definida, à medida que os horários exatos de cada jogo se aproximam. Espera-se que a Globo faça cortes nas novelas, remanejamentos de horários e uma ampliação na cobertura jornalística esportiva. As necessidades de programação e comercialização vão exigir um trabalho conjunto para gerenciar a situação durante o evento.