Entretenimento

Luiz Bacci sai do ‘Alô Você’ e SBT discute novo rumo do apresentador

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Luiz Bacci no comando do Alô Você. Foto: Reprodução/SBT
Luiz Bacci deixa 'Alô Você' e SBT negocia futuro do apresentador

Luiz Bacci deixou de apresentar o programa “Alô Você”, no SBT, após oito meses no comando. A decisão foi tomada pelo jornalista, que pediu para sair do programa devido a resultados de audiência insatisfatórios. Ele estava afastado desde 18 de dezembro para férias e não retornará ao trabalho.

Com a saída de Bacci, André Azeredo, que já havia sido o responsável pela apresentação durante as férias do ex-âncora, assume o programa de forma interina. Se Azeredo apresentar bons resultados na audiência, ele poderá se tornar o apresentador oficial do “Alô Você”.

Durante a gestão de Bacci, o programa enfrentou dificuldades e frequentemente ficou na quarta posição em audiência, superado pelo “Jogo Aberto”, da Band. Esse desempenho fraco levou Bacci a questionar sua continuidade à frente do programa.

Na próxima semana, Luiz Bacci se reunirá com a alta administração do SBT para discutir seu futuro na emissora. Entre as opções que estão sendo consideradas estão a rescisão do contrato ou a possibilidade de assumir outro projeto. Bacci já expressou que não deseja mais trabalhar com jornalismo e prefere apresentar um programa de entretenimento.

Além da saída de Bacci, outras mudanças estão ocorrendo na programação do SBT. A emissora está em negociação com Britto Jr. para que ele comande um novo programa no fim da tarde, o que pode resultar no fim do “Aqui Agora”, um noticiário que voltou ao ar em 2025, mas que também não alcançou as expectativas de audiência.

A chegada de Britto Jr. pode levar a mais movimentações na grade da emissora. Uma das possibilidades em discussão é a transferência de Daniele Brandi para reforçar o elenco do “Fofocalizando”, que recentemente perdeu uma de suas integrantes, Cariúcha, e busca recompor seu time.

Essas mudanças sinalizam que o SBT está buscando recuperar sua competitividade em horários em que tem enfrentado dificuldades. A saída de Luiz Bacci do jornalismo e seu possível novo caminho no entretenimento podem ser parte de uma reestruturação mais ampla na programação da emissora.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Sidney Sampaio. Foto: Reprodução/Record

Sidney Sampaio volta à Record em nova série bíblica

7 horas atrás
Viver Sertanejo. Foto: Reprodução/Globo

Viver Sertanejo traz André & Andrade e Irmãs Freitas em evento familiar

10 horas atrás
Joelma e Luciano Huck. Foto: Divulgação/Globo

Globo traz Joelma e artistas do Pará no “Domingão”

24 horas atrás
Thayse Teixeira. Foto: Reprodução/SBT

Thayse Teixeira assume o comando do Carnaval no SBT

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo