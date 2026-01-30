Luiz Bacci sai do ‘Alô Você’ e SBT discute novo rumo do apresentador

Luiz Bacci deixou de apresentar o programa “Alô Você”, no SBT, após oito meses no comando. A decisão foi tomada pelo jornalista, que pediu para sair do programa devido a resultados de audiência insatisfatórios. Ele estava afastado desde 18 de dezembro para férias e não retornará ao trabalho.

Com a saída de Bacci, André Azeredo, que já havia sido o responsável pela apresentação durante as férias do ex-âncora, assume o programa de forma interina. Se Azeredo apresentar bons resultados na audiência, ele poderá se tornar o apresentador oficial do “Alô Você”.

Durante a gestão de Bacci, o programa enfrentou dificuldades e frequentemente ficou na quarta posição em audiência, superado pelo “Jogo Aberto”, da Band. Esse desempenho fraco levou Bacci a questionar sua continuidade à frente do programa.

Na próxima semana, Luiz Bacci se reunirá com a alta administração do SBT para discutir seu futuro na emissora. Entre as opções que estão sendo consideradas estão a rescisão do contrato ou a possibilidade de assumir outro projeto. Bacci já expressou que não deseja mais trabalhar com jornalismo e prefere apresentar um programa de entretenimento.

Além da saída de Bacci, outras mudanças estão ocorrendo na programação do SBT. A emissora está em negociação com Britto Jr. para que ele comande um novo programa no fim da tarde, o que pode resultar no fim do “Aqui Agora”, um noticiário que voltou ao ar em 2025, mas que também não alcançou as expectativas de audiência.

A chegada de Britto Jr. pode levar a mais movimentações na grade da emissora. Uma das possibilidades em discussão é a transferência de Daniele Brandi para reforçar o elenco do “Fofocalizando”, que recentemente perdeu uma de suas integrantes, Cariúcha, e busca recompor seu time.

Essas mudanças sinalizam que o SBT está buscando recuperar sua competitividade em horários em que tem enfrentado dificuldades. A saída de Luiz Bacci do jornalismo e seu possível novo caminho no entretenimento podem ser parte de uma reestruturação mais ampla na programação da emissora.