Sertanejos e celebridades competem no “Passa ou Repassa”

No próximo domingo, dia 11 de janeiro, a edição inédita do programa “Domingo Legal” promete muita diversão e competição. A atração, que é um dos grandes sucessos do SBT, vai apresentar o famoso quadro “Passa ou Repassa”. Neste jogo, duas equipes de celebridades se enfrentam em desafios que incluem perguntas rápidas e brincadeiras, conhecidas por suas tortadas e alto astral, garantindo uma manhã animada para os telespectadores.

Na equipe azul, o clima descontraído ficará por conta da dupla sertaneja Fiduma & Jeca, que se juntam ao cantor Caio Afiune. Juntos, eles devem proporcionar momentos de humor e irreverência. Já na equipe amarela, a energia é garantida pelas presenças marcantes de Mileide Mihaile, Renata Kuerten e Carol Miarelli, que prometem tornar a disputa equilibrada e cheia de risadas.

A música também terá um papel importante na atração, com a cantora Simone Mendes subindo ao palco. Ela vai interpretar sucessos e, ainda, interagir com os fãs, enfrentando as surpresas do quadro “Cardápio Surpresa”, que traz desafios divertidos.

Além disso, o programa incluirá o quadro “Quem Arrisca Ganha Mais”, onde duplas competem por prêmios de até R$ 100 mil. Essa parte do programa não só proporciona a chance de ganhar dinheiro, mas também testa a coragem e a determinação dos participantes no desafio chamado “Até Onde Você Chega”, que é focado em ajudar quem busca realizar seus sonhos financeiros.

“Domingo Legal” começa às 11h15 e reafirma seu lugar como um dos principais programas de entretenimento nas manhãs do SBT, combinando música, competição e momentos memoráveis a cada edição.