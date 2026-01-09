Audiência da TV: números consolidados de 8 de janeiro de 2026

No dia 8 de janeiro de 2026, os índices de audiência na TV aberta revelaram dados significativos sobre os programas mais assistidos do dia. O Jornal Nacional alcançou um pico de 25 pontos, empatando com o programa Três Graças como os maiores sucessos de audiência.

Apesar de enfrentar uma rejeição considerável, a novela Rainha da Sucata, que está em reprise, não impediu que a atração Êta Mundo Melhor! conseguisse elevar os índices da emissora durante seu horário de exibição. A novela tem demonstrado um desempenho positivo, contribuindo para os números da Globo.

Por outro lado, a Band registrou uma boa média com a novela turca Cruel Istambul, que tem conquistado a atenção do público brasileiro.

No início do ano, os programas Encontro e Mais Você apresentaram recordes negativos em suas audiências, indicando desafios para essas atrações na atração de espectadores.

Aqui estão os números consolidados de audiência de algumas emissoras no dia 8 de janeiro:

Globo:

Bom Dia SP: 7,1

Bom Dia Brasil: 7,4

Encontro: 5,3

Mais Você: 5,4

SP1: 8,5

Jornal Hoje: 9,7

Êta Mundo Melhor!: 17,6

SP2: 21,2

Jornal Nacional: 23,3

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,6

Cidade Alerta: 3,8

Jornal da Record: 6,9

SBT:

SBT Manhã: 2,0

Casos de Família: 3,1

Programa do Ratinho: 3,6

Band:

Jogo Aberto: 1,5

Brasil Urgente: 2,5

RedeTV!:

TV Fama: 0,6

Os dados de audiência são uma ferramenta crucial para o mercado publicitário, servindo de referência para entender as preferências do público em relação aos conteúdos transmitidos. Em 2026, cada ponto de audiência representa 78.781 lares sintonizados na Grande São Paulo, uma medida importante para estratégias comerciais nas emissoras.