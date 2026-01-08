‘Altas horas’ reúne gerações com homenagens e funk

Neste sábado, dia 10, o programa ‘Altas Horas’ traz um encontro que celebra diversas gerações e estilos da música brasileira. Sob a apresentação de Serginho Groisman, o programa reúne artistas de funk, pop, MPB e do audiovisual, reforçando seu papel de conectar diferentes épocas e manifestações da cultura.

Funk: Um Mergulho no Passado e no Futuro

Um dos destaques da noite será a presença do Bonde do Tigrão, um ícone do funk carioca que comemora 26 anos de carreira. O grupo irá se apresentar com o famoso hit “Cerol na Mão” e compartilhará novidades, incluindo um novo projeto audiovisual e colaborações com artistas como Kevinho e MC Livinho, fortalecendo a união entre as diversas vertentes do funk.

Falando em funk, Kevinho volta aos palcos após um período dedicado à sua família. Durante o programa, ele irá relembrar seu sucesso “Olha a Explosão” e também apresentará a nova música “Agora é Tudo Meu”. MC Livinho, por sua vez, vai destacar sua carreira internacional, com histórias de seu sucesso em países árabes e asiáticos. Ele também interpretará os hits “Vidrado em Você” e “MTG Na Imaginação”.

MPB: Celebrando Raízes e Inovações

Num clima de nostalgia, Evinha trará ao cenário o charme da Jovem Guarda. Com uma trajetória que começou quando tinha apenas nove anos, ela vai se apresentar com clássicos como “Casaco Marrom”, “Teletema” e “Esperar pra Ver”, relembrando canções icônicas do Trio Esperança e dos Golden Boys.

Além disso, Fernanda Abreu estará celebrando os 30 anos de seu álbum inovador “Da Lata”, que misturou pop eletrônico com samba e funk. Para marcar essa data, ela está lançando um documentário que detalha seu processo criativo na época pré-digital. Na atração, a cantora deverá apresentar sucessos como “Veneno na Lata” e “Garota Sangue Bom”.

Integração entre Música e Audiovisual

O programa também dará espaço para Gustavo Mioto, que compartilhará sua experiência na série ‘Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário’, disponível na plataforma Globoplay. No papel do empresário Diego, ele cantará “Com ou Sem Mim” e apresentará a inédita “Pedido de Socorro”.

O ator Thomás Aquino irá comentar sua participação no filme ‘O Agente Secreto’, que está em campanha para ser indicado ao Oscar. Thomás também fala sobre seu papel na nova novela ‘Coração Acelerado’, que estreia na próxima segunda-feira. Ele dividirá o palco com Gustavo Mioto para uma apresentação da canção “Romaria”.

Com forte apelo cultural, o ‘Altas Horas’ vai ao ar aos sábados, logo após ‘Três Graças’, e continua sendo um espaço onde as trajetórias e os talentos da cultura brasileira se encontram, sob a capacidade de unir e celebrar a diversidade artística do país.