Sérgio Malheiros faz participação especial em Êta Mundo Melhor!

Sérgio Malheiros, que esteve afastado das novelas da TV Globo por seis anos, fará uma participação especial na nova fase da novela Êta Mundo Melhor!. A produção, das 18h, é de Walcyr Carrasco e escrita por Mauro Wilson. Até o momento, o papel de Malheiros permaneceu em sigilo, mas sua volta promete alegrar os fãs desde sua última aparição na novela Verão 90, exibida em 2019.

Nos últimos anos, o ator focou em projetos fora da televisão aberta. Em 2024, ele foi protagonista da série Amor da Minha Vida, ao lado de Bruna Marquezine, que é uma produção original da plataforma de streaming Disney+. Antes disso, Malheiros foi considerado para o elenco do remake de Vale Tudo, mas não teve sua participação confirmada.

Enquanto isso, o elenco de Êta Mundo Melhor! continua a crescer. O jovem ator Gabriel Vidal será o filho de Celso, interpretado por Rainer Cadete, e Mel Summers dará vida à irmã do personagem. Grace Gianoukas também se juntará ao time, interpretando Jocasta, prima de Quinzinho, que é vivido por Ary Fontoura. Essas adições prometem dinamizar os próximos capítulos da novela.

Êta Mundo Melhor! vem se destacando na audiência e, devido ao sucesso, a programação da Globo decidiu estender a novela até 13 de março de 2026, totalizando 221 episódios. A novela que sucederá Êta Mundo Melhor! já foi confirmada: será Nobreza do Amor, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.