Entretenimento

Sérgio Malheiros faz participação especial em Êta Mundo Melhor!

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Sérgio Malheiros. Foto: Reprodução/YouTube
Sérgio Malheiros retorna às novelas da Globo em participação especial em Êta Mundo Melhor!

Sérgio Malheiros, que esteve afastado das novelas da TV Globo por seis anos, fará uma participação especial na nova fase da novela Êta Mundo Melhor!. A produção, das 18h, é de Walcyr Carrasco e escrita por Mauro Wilson. Até o momento, o papel de Malheiros permaneceu em sigilo, mas sua volta promete alegrar os fãs desde sua última aparição na novela Verão 90, exibida em 2019.

Nos últimos anos, o ator focou em projetos fora da televisão aberta. Em 2024, ele foi protagonista da série Amor da Minha Vida, ao lado de Bruna Marquezine, que é uma produção original da plataforma de streaming Disney+. Antes disso, Malheiros foi considerado para o elenco do remake de Vale Tudo, mas não teve sua participação confirmada.

Enquanto isso, o elenco de Êta Mundo Melhor! continua a crescer. O jovem ator Gabriel Vidal será o filho de Celso, interpretado por Rainer Cadete, e Mel Summers dará vida à irmã do personagem. Grace Gianoukas também se juntará ao time, interpretando Jocasta, prima de Quinzinho, que é vivido por Ary Fontoura. Essas adições prometem dinamizar os próximos capítulos da novela.

Êta Mundo Melhor! vem se destacando na audiência e, devido ao sucesso, a programação da Globo decidiu estender a novela até 13 de março de 2026, totalizando 221 episódios. A novela que sucederá Êta Mundo Melhor! já foi confirmada: será Nobreza do Amor, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Estreia Mãe na Recod. Foto: Divulgação

Estreia de ‘Mãe’ na Record traz emoção e ternura

2 horas atrás
Foto: Montagem/Redes Sociais

Novo reality ‘O Último Peão’ traz vida rural à tela

2 horas atrás
Raul (Paulo Mendes) e Joélly (Alana Cabral). Foto: TV Globo

Estreia de ‘Três Graças’ tem menor audiência das 21h em anos

1 dia atrás
Rainha da Sucata. Foto: Reprodução/Youtube

Rainha da sucata e A viagem se encontram antes do novo horário

1 dia atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo