Samsung: maior fábrica de smartphones do mundo opera na Índia

Pouca gente sabe, mas o coração da produção global de smartphones da Samsung está na Índia, não na Coreia do Sul. É em Noida, uma cidade do estado de Uttar Pradesh, que fica a fábrica inaugurada em julho de 2018, considerada a maior do mundo da marca. Esse gigante industrial é uma vitrine do avanço tecnológico da Ásia e do poder de produção da Samsung no mercado de eletrônicos.

A fábrica ocupa 35 acres — cerca de 141 mil m² — e opera em regime contínuo, com capacidade para produzir impressionantes 120 milhões de celulares por ano. Isso equivale a quase 10 milhões de aparelhos por mês. Com esse nível de produção, a unidade consegue abastecer mercados inteiros, não só na Ásia, mas também no Oriente Médio, África e partes da Europa.

A expansão que consolidou a Índia como potência tecnológica

A Samsung já estava em Noida desde 1996, mas decidiu dar um grande passo para transformar o local em uma base de exportação global. O investimento, que chega a US$ 650 milhões, foi parte do programa “Make in India”, do governo indiano, visando impulsionar o setor tecnológico do país.

Na inauguração, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, ressaltaram a importância econômica da nova fábrica. Além de gerar mais de 5 mil empregos diretos, a instalação estimulou um ecossistema industrial que beneficia a cidade como um todo.

Hoje, Noida é vista como um dos pólos tecnológicos mais dinâmicos do mundo, abrigando centros de pesquisa, startups e empresas de software que se desenvolveram ao lado da Samsung.

Engenharia e escala industrial impressionantes

As linhas de produção em Noida operam em três turnos diários, criando um fluxo constante de trabalho onde humanos e robôs atuam em harmonia. Essa sinergia resulta em um ciclo produtivo eficiente e sempre em movimento.

Algumas das inovações da fábrica incluem:

Linhas automatizadas de montagem que utilizam controle de qualidade digital,

que utilizam controle de qualidade digital, Laboratórios internos de teste e calibração para garantir a qualidade dos componentes,

para garantir a qualidade dos componentes, Sistemas de logística robotizada que agilizam a entrega de peças para a montagem,

que agilizam a entrega de peças para a montagem, Geradores de energia próprios e sistemas de refrigeração sustentáveis.

A produção vai desde modelos mais simples, para atender a mercados emergentes na Ásia, até smartphones de alta gama, como os da linha Galaxy S e Fold, que são exportados para diversos países.

Um império que redefine a indústria global

A influência da fábrica vai muito além da tecnologia. Ela transformou Noida em um epicentro de inovação, fomentando o surgimento de universidades e centros de pesquisa que aproveitam a infraestrutura da Samsung.

Informações recentes destacam que a empresa investiu em programas de capacitação para estudantes e engenheiros locais, criando um novo ambiente de talentos que se desenvolve junto com a marca.

Essa unidade também simboliza a mudança global no setor eletrônico, com uma parte significativa da produção saindo da China em direção a países como India, Vietnã e Indonésia, atraindo mão de obra qualificada e reduzindo custos.

Sustentabilidade e automação de nova geração

Apesar de seu tamanho, a fábrica foi projetada com foco em práticas sustentáveis. Estão em uso sistemas de reutilização de água, tratamento de resíduos industriais e painéis solares para o consumo energético.

A chamada “Indústria 4.0” está presente na operação da unidade, com:

Sensores IoT que monitoram as condições das máquinas em tempo real,

Inteligência artificial que otimiza o processo produtivo,

Robôs autônomos que transportam componentes e produtos finalizados.

Essas inovações não só aumentam a produtividade, mas também minimizam o impacto ambiental, tornando a fábrica de Noida um modelo de indústria inteligente.

O impacto global da produção da maior fábrica do mundo da Samsung

Com a capacidade para produzir 120 milhões de smartphones por ano, a fábrica de Noida responde por quase 20% da produção global da Samsung. Os modelos feitos ali atendem mercados essenciais na África, Ásia e América Latina, consolidando a importância da Índia no portfólio internacional da marca.

Além de smartphones, a unidade também produz tablets e componentes eletrônicos, tornando-se um centro completo de manufatura integrada. Essa mudança é representativa de uma nova dinâmica no mercado, onde a Índia se destaca como um novo gigante da eletrônica global.

Dentro desse espaço repleto de tecnologia, a Samsung não apenas construiu uma fábrica, mas também criou um ambiente vibrante que se assemelha a uma cidade, repleta de oportunidades e inovações que continuam a crescer.